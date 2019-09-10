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Коптевский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск "Мосгортранса" о возмещении убытков госкомпании за простой транспорта, который, как утверждали истцы, случился из-за акции протеста 27 июля.

"Решением суда исковые требования ГУП "Мосгортранс" удовлетворены в полном объеме. С ответчиков взыскано 1 млн 218 тысяч 591 рублей 58 копеек (18,7 млн долларов. - Би-би-си)", - сообщили в суде Интерфаксу.

Ответчиками по иску выступают оппозиционеры Алексей Навальный, Любовь Соболь, Владимир Милов, Георгий Албуров, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, которые, согласно исковому заявлению, были организаторами акции 27 июля.

При этом, как уточняет "Медиазона", иск к Албурову суд отклонил.

Защита оппозиционеров на заседании просила суд отклонить иск. Так, адвокат Оксана Опаренко обратила внимание, что "Мосгортранс" указал в своем иске маршруты, которые не проходят по улицам, где на момент проведения акции находились протестующие.

Адвокат Сергей Бадамшин на заседании отмечал, что истец не предоставил доказательств того, что ответчики 27 июля перекрывали дороги в центре Москвы или призывали к этому других протестующих.

Адвокат Валентина Фролова ходатайствовала об истребовании документов, так как, по ее словам, установить факт убытков "Мосгортранса" или их отсутствие от акции 27 июля невозможно, потому что госкомпания не публикует в открытом доступе свою финансовую отчетность. Суд это ходатайство отклонил.

Иски к оппозиционерам

"Мосгортранс" одним из первых подал иск к оппозиционерам из-за убытков от проведения протестных акций. В середине августа аналогичные иски подали также ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" и ООО "Анкор" - компания-владелец ресторана "Армения" на Тверской улице.

ГБУ "Автомобильные дороги" потребовало взыскать с оппозиционеров 11,4 млн рублей ущерба "в связи с обеспечением общественного порядка".

"Анкор" потребовал взыскать с оппозиционеров 551 тысячу рублей, мотивируя это вынужденным закрытием ресторана 27 июля с 10 до 20 часов.

Иск с требованием взыскать убытки в суд также подало ГУП "Московский метрополитен". Ответчиками по нему стали Навальный, координатор его московского штаба Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Яшин, Галямина, Жданов, Милов и Соловьев.

В исковом заявлении "Московского метрополитена" говорилось, что в день несогласованной акции 27 июля для обеспечения работы метро пришлось привлечь больше сотрудников. Сумма иска составила 53 тысячи 642 рубля. 22 августа стало известно, что суд нашел в иске недостатки и оставил его без движения до 30 сентября.

Три иска - к Яшину, Галяминой и Соловьеву - подала служба такси ООО "М.Такси коммуникации". Ущерб от протестных акций 27 июля, 3 и 10 августа она оценила более чем в 787 тысяч рублей.

5 сентября стало известно, что иск на сумму 1 млрд рублей к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Навального подала компания "Флай авто", которая специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей.

Компания попросила суд взыскать с ФБК 410,7 млн рублей упущенной выгоды от отмененных клиентами заказов, 185,3 млн рублей штрафных санкций со стороны клиентов за непредоставление автомобилей, 17 млн рублей расходов на горючее в связи с изменением маршрутов, 187 млн рублей за повреждение автомобилей 10 августа и еще 200 млн рублей в качестве компенсации ущерба деловой репутации.