В Ираке более 30 человек погибли в давке в день Ашуры

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Давка произошла после того, что один из паломников споткнулся и упал

По меньшей мере 31 человек погиб в результате давки во время шиитского дня поминовения мучеников Ашура в иракском городе Кербела, сообщили местные власти.

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что еще около 100 человек пострадали, и количество погибших может увеличиться.

Как сообщается, давка началась из-за споткнувшегося паломника.

Священный для шиитов день Ашуры знаменует окончание траура по внуку пророка Мухаммеда, Имаму Хусейну, который был убит в Кербеле в эти дни 13 веков назад.

Это событие обострило противоречия среди мусульман и в конечном итоге привело к разделению на суннитов и шиитов.

Cегодня Ашуру чтят в Ираке, Иране, Афганистане, Азербайджане, Бахрейне, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии и Сирии.

Во времена Саддама Хусейна проводить шиитские религиозные церемонии в день Ашуры было запрещено. Позже их участники становились объектом нападения суннитских экстремистов.

Каждый год миллионы шиитских паломников прибывают в Кербелу для участия в траурных ритуалах. По традиции, паломники проходят по улице, ведущей к мечети имама Хусейна.

Во время этого ритуала, как сообщил представитель полиции Кербелы, один из паломников споткнулся и упал, после чего началась давка.

В 2004 году более 140 человек погибли в день Ашуры в результате серии взрывов в Кербеле и Багдаде.

Через год 965 паломников погибли в давке на мосту через Тигр в Багдаде во время другого священного для шиитов дня.