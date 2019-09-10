Apple представила новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption iPhone 11 Pro

Компания Apple представила новую линейку своих айфонов. Они получили новые дополнительные камеры и более быстрые процессоры.

Презентация iPhone 11 и iPhone 11 Pro прошла в Калифорнии. Также компания продемонстрировала новую модель "умных" часов - Series 5.

Более дешевая модель iPhone 11 представлена в шести цветах. Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Liquid Retina и процессором A13 Bionic - как утверждают в Apple, самым быстрым на рынке.

В компании также обещают, что iPhone 11 будет держать заряд батареи на час дольше, чем его предшественник - iPhone XR.

Правообладатель иллюстрации Apple

У устройства -две основные камеры и одна фронтальная. Новые айфоны будут поддерживать режим ночной съемки.

В России iPhone 11 в комплектации на 64 гигабайта будет стоить 59 990 рублей.

Более продвинутая модель называется iPhone 11 Pro (и Pro Max). У них три основных камеры. Также Apple представила функцию Deep Fusion, которая делает несколько снимков и объединяет их в одно изображение.

Диагональ экрана у Pro составит 5,8 дюйма, а у Pro Max - 6,5 дюйма. В комплекте к ним будет поставляться быстрая зарядка. В России они будут стоить от 89 990 рублей.

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption iPhone 11

Новые Apple Watch будут иметь постоянно включенный дисплей. Ранее для включения экрана пользователь должен был поднять руку или нажать на него.

Часы получили встроенный компас и возможность вызова экстренных служб без айфона. Цена устройства в России составит от 32 990 рублей.

Их продажи в России начнутся в пятницу, 20 сентября - одновременно с США и рядом других стран.