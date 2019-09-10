Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с должности своего советника по национальной безопасности.

В своем "Твиттере" Трамп отметил, что был категорически не согласен со многими суждениями Болтона, как и другие сотрудники его администрации.

"Я попросил Джона покинуть должность, и принял его отставку сегодня утром. Я благодарю Джона за его работу. Я назначу нового советника по нацбезопасности на следующей неделе", - написал Трамп.

Сам Болтон написал в "Твиттере", что предложил президенту свою отставку накануне вечером, на что Трамп ответил ему: "Давай обсудим это завтра".

Джон Болтон стал уже четвертым помощником по нацбезопасности, которого увольняет Трамп. Ранее в его администрации эту должность занимали Сьюзан Райс, Майкл Флинн и Герберт Макмастер.

70-летний Болтон был назначен советником президента США в апреле прошлого года. До этого он работал постпредом США в ООН и помощником госсекретаря.

Болтона называют одним из самых ярых внешнеполитических ястребов в Америке, тогда как Трамп пришел в Белый дом практически изоляционистом, отмечал корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Владимир Козловский.

СМИ также называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Трампа, при этом отмечая, что у президента и его советника часто возникают разногласия.

В конце августа Болтон побывал с визитом в Минске, став самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Беларусь в XXI веке. Перед посещением Беларуси Джон Болтон побывал на Украине и в Молдове.

Противоречивая реакция Москвы

Российские власти по-разному отреагировали на увольнение Болтона.

По мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, его отставка является плохим симптомом, поскольку говорит о чехарде кадров в администрации Трампа и ставит под вопрос те договоренности, которые были достигнуты во время работы Болтона.

При этом глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что с отставкой Болтона могут возрасти шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Он всегда выступал против договоренностей в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, полагая, что они излишне ограничивают США и не дают им возможности демонстрировать свое превосходство", - считает Косачев.