США ввели санкции против российских следователей за преследование "Свидетелей Иеговы"

Image caption "Свидетели Иеговы" запрещены в России, полиция жестко пресекает деятельность этой организации

Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух сотрудников регионального управления Следственного комитета в Сургуте, обвинив их в причастности к пыткам и нарушениям прав членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ).

Как указывается в сообщении на сайте Госдепартамента, под санкции попали глава регионального следственного отдела Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач. В соответствии с решением ведомства, им и их ближайшим родственникам запрещен въезд в США.

"Госдепартамент обладает достоверной информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унизительному обращению с членами "Свидетелей Иеговы" в российском Сургуте", - говорится в сообщении.

Дипломатическое ведомство отмечает, что 15 февраля 2019 года как минимум семь последователей организации были подвергнуты удушению, электрошоку и жестокому избиению во время допроса в здании регионального СКР.

В Госдепе призывают российские власти прекратить "несправедливую кампанию против "Свидетелей Иеговы" и освободить более 200 человек, которые "в настоящее время находятся под стражей за реализацию своего права на свободу вероисповедания".

В феврале в Сургуте были задержаны несколько членов "Свидетелей Иеговы", в отношении троих из них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе была пресечена деятельность еще одной местной ячейки организации.

Позднее адвокат Дмитрий Колобов рассказал Би-би-си, что медики в Сургуте зафиксировали у нескольких последователей движения "Свидетели Иеговы" травмы от предполагаемых пыток во время допросов в местном следственном отделе. По его данным, издевательствам подвергли не менее семи человек.

Как утверждают адвокат и сами иеговисты, подозреваемым связывали скотчем руки за спиной, их раздевали догола, душили, били, обливали водой, а затем применяли к ним шокер.

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В апреле следственное управление СКР по ХМАО отказалось возбуждать уголовное дело в отношении своих же коллег из Сургута "в связи отсутствием состава преступления в действиях сотрудников правоохранительных органов".

"Свидетели Иеговы" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации были признаны экстремистскими и запрещены на территории России решением Верховного суда от 20 апреля 2017 года.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" причисление "Свидетелей Иеговы" к экстремистским организациям и призвал "внимательно с этим разобраться".