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Что не поделили Трамп и Болтон?

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Президент объяснил это своим категорическим несогласием с некоторыми суждениями Болтона, и, как написал Трамп в "Твиттере", с ним солидарны и другие сотрудники администрации.

"Я попросил Джона покинуть должность и принял его отставку сегодня утром. Я благодарю Джона за его работу. Я назначу нового советника по нацбезопасности на следующей неделе", - написал Трамп в микроблоге.

Как считает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, взгляды Трампа и Болтона на внешнюю политику серьезно расходились. Например, Болтон всегда высказывался в поддержку военной кампании в Ираке, а Трамп называл ее одной из главных военных ошибок США. Кроме того, у Трампа были разногласия с Болтоном по вопросам отношений с Россией, Северной Кореей, Афганистаном и Ираном, из-за чего их дальнейшая совместная работа стала невозможной.

Активист, который себя поджег

79-летний активист удмуртского движения Альберт Разин поджег себя у здания госсовета Удмуртии в Ижевске. Он пришел туда с плакатами с требованием сохранить удмуртский язык.

Потушить горящего мужчину смог лишь прибывший туда пожарный расчет. Разин был доставлен в больницу, где скончался от полученных ожогов.

Разин был заслуженным деятелем науки Удмуртии. Он занимался проблемами сохранения и развития удмуртского языка.

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Новые айфоны и умные часы от Apple

Компания Apple традиционно представила новую линейку своих смартфонов. Они получили дополнительные камеры и более быстрые процессоры. Впервые в своей истории компания показала презентацию в "живом" формате на YouTube.

Также компания рассказала о собственном стриминговом сервисе Apple TV+ и о выходе пятой модели "умных" часов Apple Watch.

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С оппозиционеров взыщут больше миллиона

Суд в Москве удовлетворил иск "Мосгортранса" к организаторам акции протеста 27 июля. Организация потребовала возместить убытки из-за задержки движения транспорта.

Сумма требуемой компенсации, как сообщил Интерфакс, составила примерно 1,2 млн рублей.

Ответчиками по иску выступают оппозиционеры Алексей Навальный, Любовь Соболь, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, которые, согласно исковому заявлению, были организаторами акции 27 июля.

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Нетаньяху готовится к выборам и обещает аннексию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в случае своего переизбрания по сути аннексировать часть оккупированного Западного берега на границе с Иорданией

Нетаньяху, возглавляющий правоцентристскую партию Ликуд, готов распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и север Мертвого моря.

Это заявление может обеспечить ему поддержку правых партий, необходимую для формирования правящей коалиции. Нетаньяху ранее заявлял, что для обеспечения безопасности в Иорданской долине всегда будет сохраняться присутствие Израиля.

Всеобщие выборы в Израиле состоятся в следующий вторник.

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Европейский суд по правам человека сегодня начнет рассматривать заявление Украины о незаконности аннексии Крыма Россией. Киев считает, что в Крыму были нарушены статьи конвенции о правах человека, и обвиняет Россию в убийствах военнослужащих и гражданских лиц, нарушении свободы вероисповедания, свободы прессы и применении пыток.

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В Нью-Йорке почтят память жертв террористических актов 11 сентября, В тот день 18 лет назад четыре группы исламских экстремистов захватили четыре рейсовых авиалайнера.

Два из этих лайнеров захватчики направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в результате чего оба небоскреба обрушились. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и экипаж четвертого захваченного авиалайнера попытались перехватить управление самолетом, после чего он упал в поле около поселения Шанксвилл в штате Пенсильвания. Всего в тот день погибли почти 3 тыс. человек.

В 8:40 по местному времени в Нью-Йорке на месте мемориала 11 сентября начнется памятная церемония в память о жертвах терактов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Предполагаемое место проживания Смоленкова в Вирджинии

Секретный осведомитель живет в особняке в Вирджинии

Секретного осведомителя, работавшего в администрации президента России, которого вывезли в США с семьей в 2017 году, зовут Олег Смоленков, пишет Times (пэйволл). Он по долгу службы имел доступ к секретным данным, и во многом благодаря полученной от него информации американские спецслужбы получили подтверждение о том, что лично Владимир Путин распорядился вмешаться в американские президентские выборы 2016 года.

Как сообщает издание, Смоленков проживает в штате Вирджиния в особняке с шестью спальнями, стоимость которого - 925 тыс. долларов. По документам, дом был полностью выкуплен 5 июня 2018 года. Как рассказали соседи, семья бывшего российского чиновника старалась сократить общение с окружающими до минимума.

Примечательно, что решение о вывозе осведомителя далось ЦРУ нелегко. Он бы оказался в безопасности, но управление потеряло при этом ценнейший источник в окружении Путина. После появления информации о вмешательстве Москвы в выборы его могли вычислить российские спецслужбы, поэтому было решено его вывезти. По сути, для ЦРУ это было равносильно провалу, считает газета.

Как убивали Джамаля Хашогги

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Турецкое издание Sabah опубликовало новые подробности об аудиозаписи, на которой, предположительно, зафиксированы последние мгновения жизни саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как сообщается, запись была сделана внутри консульства. Впоследствии она оказалась в распоряжении турецких спецслужб. На ней, как сообщается, содержатся последние слова журналиста.

По информации Sabah, оказавшись в консульстве, Хашогги заподозрил неладное, когда ему сообщили, что ему нужно вернуться в Эр-Рияд из-за ордера Интерпола. Журналист якобы отказался подчиниться требованиям, например, отправить смс-сообщение сыну, после чего ему вкололи наркотик. Затем он, как сообщается, сказал свои последние слова, попросив убийц не затыкать ему рот, так как у него была астма, после чего потерял сознание.

По утверждению газеты, Хашогги задушили, надев ему на голову пакет - на записи слышны звуки борьбы.

Издание также утверждает, что труп журналиста был затем расчленен прибывшим в составе "эскадрона смерти" из Саудовской Аравии экспертом-криминалистом - и эти звуки якобы также попали на пленку.

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Британцам нужно защищать свои спутники

Практически ежедневно военные спутники западных стран едва не сталкиваются со спутниками России и Китая, приводит газета i слова вице-маршала Королевских ВВС Британии Саймона Рошеля.

Он рассказал о резком росте количества происшествий, когда иностранные спутники, либо случайно, либо преднамеренно пролетают в опасной близости от военных спутников Британии и ее союзников. Западные страны встревожены, что в случае конфликта, например, с Россией или Китаем, под удар попадут военные и гражданские спутники, и нынешние инциденты могут свидетельствовать, что эти страны уже сейчас проверяют защищенность космической техники.

Рошель предлагает встроить в спутники возможность защиты от нападений, пишет издание.

Мифы о суициде

По мнению Всемирной организации здравоохранения, одной из самых эффективных мер по предотвращению суицидов является ограничение доступа к средствам самоубийства.

Из нашей статьи вы можете узнать, какие существуют расхожие мифы в отношении суицида, которые необходимо развенчивать.

Правообладатель иллюстрации SRylander Image caption Всклокоченные волосы, одержимый, почти безумный взгляд горящих глаз, лихорадочная, с пулеметной скоростью речь, сбивающаяся время от времени на пение - таким предстает на сцене Рах - главный герой мюзикла "Прелюдии".

Спектакль "Прелюдии" и загипнотизированный мозг Сергея Рахманинова

В лондонском театре Southwark Playhouse поставили спектакль "Прелюдии", жанр которого обозначен как "музыкальная фантазия в загипнотизированном мозгу Сергея Рахманинова". Автор музыки, либретто и диалогов - американский композитор и либреттист Дэвид Маллой. На спектакле побывал культурный обозреватель Александр Кан, который поделился своими впечатлениями от увиденного и услышанного.

Media playback is unsupported on your device Олег Сенцов о тюрьме в России, Крыме и Киселеве

Украинский режиссер Олег Сенцов - бывший заключенный в России, вернувшийся в Киев после обмена между Украиной и Россией - дал пресс-конференцию.

Он рассказал о тюрьме в России, о Крыме, и о том, почему он постоянно смотрел телепрограмму Дмитрия Киселева.

Дайджест подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com