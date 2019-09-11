Шотландский суд признал приостановку работы британского парламента незаконной

Шотландский суд постановил, что решение премьер-министра Бориса Джонсона о пророгации работы парламента было незаконным. Окончательное решение примет Верховный суд Британии.

За то, чтобы признать приостановку работы парламента незаконной, проголосовали все трое судей высшего гражданского суда Шотландии.

Рассмотрение аппеляции на это решение начнется в британском Верховном суде во вторник.

Правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента в конце августа и получило на это согласие королевы. Монархи в Британии всегда выполняют рекомендации правительства.

Джонсон утверждал, что простановка работы парламента необходима для подготовки новой программы правительства, которую представит в парламенте 14 октября королева, и это обычная процедура.

Этот шаг премьер-министра возмутил его оппонентов по вопросу о "брексите", которые составляют большинство в Палате общин. Они считали, что он лишит их возможности полноценно участвовать в процессе "брексита", и называли поведение главы правительства антиконституционным.