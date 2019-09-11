На потенциально обитаемой планете впервые обнаружена вода

Правообладатель иллюстрации ESA/UCL Image caption До половины атмосферы K2-18b может состоять из воды

Астрономы впервые обнаружили воду в атмосфере планеты K2-18b, вращающейся вокруг своей звезды в так называемой обитаемой зоне. Причем воды на планете, судя по всему, очень много.

Обнаруженная на K2-18b вода в сочетании с благоприятной температурой означают, что на планете может быть жизнь.

Новые космические телескопы в следующие 10 лет, как уверяют ученые, смогут определить, произведены ли содержащиеся в атмосфере K2-18b газы живыми организмами.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

"Умопомрачительное открытие"

Занимавшаяся исследованием профессор Джованна Тинетти из Университетского колледжа Лондона называет открытие "умопомрачительным".

"Впервые мы обнаружили воду на планете, расположенной в обитаемой зоне, где температура допускает присутствие жизни", - говорит она.

Компьютерное моделирование позволяет предположить, что до 50% атмосферы этой планеты состоит из воды.

Эта планета всего вдвое больше Земли, температура на ней - между 0 и 40 градусами Цельсия - позволяет воде оставаться в жидком состоянии.

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"Это открытие приближает нас к ответу на фундаментальный вопрос: уникальна ли Земля?" - говорит участвовавший в исследовании доктор Ангелос Циарас.

Условия на K2-18b могут быть пригодны для жизни, но сейчас наверняка подтвердить эту гипотезу невозможно.

111 световых лет до Земли

Планета находится на расстоянии 111 световых лет от Земли, это слишком далеко для запуска туда зонда.

Единственное, что остается, - дождаться появления в 2020-х годах нового поколения космических телескопов, которые смогут проанализировать состав газов в атмосфере K2-18b и установить, есть ли среди них произведенные живыми организмами, говорит участник исследования доктор Инго Вальдманн.

"Это один из главных вопросов в науке. Мы всегда хотели узнать, одни ли мы во Вселенной. В течение следующих 10 лет мы узнаем, есть ли в атмосфере планеты химические элементы, произведенные живыми существами", - говорит он.

Суперземля

Этот подход, однако, чреват определенными трудностями. Прежде всего, у астрономов нет консенсуса по поводу того, наличие каких именно газов может свидетельствовать о присутствии жизни на планете.

Планету K2-18b открыли в 2015 году. Она является суперземлей, то есть обладает массой в диапазоне между Землей и Нептуном, и пригодна для спектроскопических исследований.

Планета находится в системе красного карлика, расположенного в созвездии Льва.

Воду находили и на других планетах, но там температура была либо слишком низкой, либо слишком высокой для поддержания жизни.