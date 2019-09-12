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Оппозиция в Мосгордуме заявила о себе

Оппозиционные депутаты (преимущественно коммунисты), избранные в Мосгордуму в минувшее воскресенье, призвали прекратить "московское дело" - серию уголовных дел, связанных с протестами, которые продолжались в российской столице большую часть лета.

Заявление опубликовала в своем "Фейсбуке" депутат от КПРФ Елена Шувалова. Депутат-коммунист Олег Шереметьев сообщил "МБХ медиа", что его подписали все депутаты от КПРФ, и теперь они надеются на поддержку "Яблока" и "Справедливой России".

Также они требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и расследования коррупции в московских и федеральных органах власти

"Московское дело" - его особенности, суть обвинений, почему-то с кого-то обвинения сняли, а кого-то в ускоренном порядке сажают - мы подробно обсуждали в одном из недавних выпусков подкаста "Что это было".

Обо всех обвиняемых мы подробно писали здесь.

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Дудь: "Говорить, а не молчать"

Не меньший, если не больший, резонанс вызвало также выступление популярного видеоблогера Юрия Дудя на церемонии вручения премии "Человек года" журнала GQ. Он говорил о полицейском насилии и фальсификациях на выборах. "Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать", - сказал Дудь.

В Кремле устами президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова заявили, что "не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий".

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Послабление для иностранных студентов в Британии

В Британии на фоне "брексита" довольно неожиданно смягчили визовые правила для иностранных студентов (после желаемого правительством выхода из Евросоюза они распространятся и на студентов из стран ЕС). Люди, приехавшие в страну по студенческим визам, смогут оставаться в ней еще два года и после окончания учебного заведения. С 2012 года они должны были покинуть страну в четырехмесячный срок.

Мы поговорили с несколькими иностранными студентками британских университетов, они в целом рады, но сожалеют, что это решение не было принято раньше.

Правообладатель иллюстрации ESA/UCL Image caption До половины атмосферы K2-18b может состоять из воды

Планета, очень похожая на Землю

Астрономы впервые установили факт наличия воды, причем в значительных количествах, на планете за пределами нашей Солнечной системы. Планета K2-18b вращается вокруг красного карлика в созвездии Льва. Она расположена на расстоянии в 111 световых лет от Земли, существующие космические аппараты не способны преодолеть такое расстояние. Но все данные об этой планете, получаемые с помощью телескопов, пока указывают на наличие там условий, сходных с земными. Это дает ученым надежду, что там могут развиться какие-то формы жизни.

Планета примерно вдвое больше Земли, температура на ней, вероятно, варьируется в диапазоне от 0 до 40 градусов, так что большие массы воды там должны быть в жидком состоянии.

Нестыдная Шнобелевская премия

В четверг вечером (в России уже наступит пятница) в Гарвардском университете пройдет ежегодная - уже 29-я по счету - церемония вручения шуточной награды, известной россиянам как Шнобелевская премия.

На самом деле это не самый удачный перевод: оригинальное название награды - Ig Nobel Prize - является отсылкой к знаменитой Нобелевской премии, но совпадает по звучанию со словом "ignoble" - "постыдный", "неблагородный", "низкий".

Пытаясь сохранить игру слов, русскоязычные СМИ перевели награду исключительно в анекдотическую плоскость, полностью проигнорировав ее научную составляющую, считает Игорь Петров, получивший в 2012 году "премию мира" за разработку технологии производства алмазов при утилизации взрывчатых веществ.

Он не единственный ученый российского происхождения, получивший этот приз, - его же получил физик Андрей Гейм, в 2010 году удостоенный еще и Нобеля. Кстати, кроме Гейма, еще никому не удавалось получить обе эти премии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Особняк, в котором, предположительно, проживает Смоленков

Олег Смоленков: ценный информатор или простой курьер?

Когда американские СМИ сообщили об эвакуации из России неназванного ценного агента, рассказавшего о руководящей роли лично российского президента во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, в России довольно быстро вспомнили, что в 2017 году исчез вместе с семьей некто Олег Смоленков, работавший в администрации президента, а ранее в российском посольстве в Вашингтоне.

После этого, как пишет New York Times (пейволл), российские чиновники подтвердили, что Смоленков работал в различных госорганах, но принялись всячески принижать его значимость. Газета особо оговаривает, что не смогла подтвердить по своим источникам, что Смоленков - это действительно вывезенный из России американский агент.

"Никакой роли в так называемом вмешательстве он по определению сыграть не мог, потому что никакого вмешательства не было. И происходящее в русле подобных интерпретаций - это просто нагромождение одной лжи на другую и мультипликация клеветы в наш адрес", - приводит газета слова замглавы МИДа России Сергея Рябкова.

Подобные расхождения в заявлениях о значимости информатора являются стандартной практикой в шпионаже, когда одна сторона завышает значимость работавшего на него человека, а другая наоборот принижает.

"В России, как и во многих других странах, люди, занимающиеся внешней политикой, строят свои отношения с разведывательными службами своей страны с осторожностью, в частности, с военной разведкой ГРУ. Именно ее обвиняют в том, что она стояла за вмешательством Москвы в выборы. По мнению экспертов, крайне маловероятно, чтобы Смоленков или даже [его бывший начальник - помощник президента Юрий] Ушаков знали о секретной программе по вмешательству в американскую демократию, осуществленную российскими шпионами", - пишет газета.

Из-за небогатого послужного списка Смоленкова в российских соцсетях даже заговорили, что он был лишь курьером, передававшим информацию ЦРУ, а за ним стояла более могущественная фигура, имя которого пока неизвестно. Но такие спекуляции сами по себе могут быть дезинформацией, поскольку нет более простого способа помешать работе разведывательного аппарата страны, чем посеять семена подозрений о затаившихся предателях, пишет NYT.

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Продуктовый дефицит и беспорядки: пессимистичный сценарий "жесткого брексита"

В случае выхода Британии из ЕС без соглашения, то есть "жесткого брексита", в стране могут возникнуть перебои с продуктами, медикаментами и бензином, а на улицах могут начаться беспорядки. Такой прогноз содержится в документе правительства, названном "Операция Обыкновенная овсянка" (Operation Yellowhammer), сообщают сегодня многие газеты. Правительство изначально засекретило документ и обнародовало его лишь по прямому требованию парламента.

Это наихудший, но вероятный прогноз того, что может произойти в случае жесткого "брексита". Документ датируется 2 августа, то есть на тот момент Борис Джонсон находился в должности премьер-министра уже больше недели, пишет Times (пейволл).

Вот лишь некоторые пункты неутешительного для Британии сценария:

По всей Британии будут происходить протесты и контрпротесты, работа с которыми потребует дополнительных ресурсов полиции. Также вероятны беспорядки и напряженность в обществе

Стоимость электроэнергии для потребителей может резко вырасти, и это приведет к более обширным экономическим и политическим последствиям

В магазинах будет сложнее купить некоторые виды свежих продуктов, но продовольственного дефицита не случится, хотя цены на продовольствие могут вырасти, что особенно сильно скажется на малоимущих.

Из-за неподготовленности водителей трейлеров к проверкам на таможне ожидание в очереди на паром при пересечении Ла-Манша увеличится до 1,5-2,5 дней.

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Макрон хочет улучшать отношения с Россией, но Европа против

Дипломатическое рвение президента Франции Эммануэля Макрона в желании наладить отношения между ЕС и Россией вызывает тревогу в других европейских столицах, где к Владимиру Путину относятся с большим подозрением, пишет Financial Times (пейволл).

Макрон стремится усадить за стол переговоров Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы прекратить конфликт в Донбассе. Ожидается, что первая встреча состоится в Париже до конца сентября. Но у французского лидера есть и более амбициозные планы - добиться участия Москвы в разрешении международных кризисных ситуаций, например, по иранской ядерной программе.

Некоторые союзники Франции, особенно Германия, Нидерланды, Польша и страны Балтии, относятся к этому с опаской и в частности хотят сохранить или даже усилить санкции, введенные из-за аннексии Крыма.

Париж также считает снятие санкций преждевременным, но давал понять через некоторых представителей правительства, что Крым не станет препятствием к улучшению отношений, если Путин и Зеленский смогут договориться о прекращении войны на Донбассе, отмечает издание.

Дайджест подготовили Павел Феденко и Геннадий Алашеев, bbcrussian.com