В Улан-Уде протестующих разогнали после трех дней митинга. Как это было

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В ночь на четверг в Улан-Удэ задержали 17 участников протестов, выступающих за отмену итогов выборов мэра города (это данные полиции). Площадь, на которой они собирались в течение нескольких дней, перекрыли.

Протестующие ночевали на площади в автобусе. В полиции утверждают, что они отказались выходить из него и оказали сотрудникам правоохранительных органов сопротивление.

"12 сентября около 02:00 часов [21:00 11 сентября мск] к автобусу, припаркованному в пешеходной зоне на площади Советов, в котором находилась группа граждан, прибыли инспекторы ДПС и предупредили о необходимости покинуть транспортное средство. Однако граждане проигнорировали законные требования сотрудников полиции, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ", - сообщило управление МВД по Бурятии.

В полиции также заявили, что на площади Советов, где проходила протестная акция, с 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября включительно введены ограничения движения транспорта "в связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол".

Ранее копию распоряжения об ограничении движения транспорта на площади Советов, подписанную мэром Игорем Шутенковым (он был признан победителем выборов 8 сентября) демонстрировал в соцсетях участник протестов, депутат народного хурала Бурятии Баир Цыренов. Он также заявил, что слезоточивый газ применили не протестующие, а силовики.

"Ощущение, что нас просто уничтожают здесь. Понимаете, что за последние двое суток в самом центре Бурятии происходит? Масштабы этого просто невероятные. Меня уже третий раз за двое суток: первый раз засовывали в какую-то машину вперед ногами, вечером бандиты разбили окна, вытащили из машины. И сейчас в третий раз - какие-то люди в шлемах, касках запустили нам газ и вытащили на колени", - заявил Цыренов.

Его обвинения повторили еще несколько находившихся в автобусе протестующих. "В меня кинули перцовку. Прямо в глаза, я задыхалась. Потом они меня ногами [вперед] вынесли из автобуса.... Жестокий был захват, у меня до сих пор глаза от перцовки [болят]", - цитирует активистку Сэлмэг Балданову издание "Тайга.Инфо".

Корреспондент "Новой газеты", находившийся на месте событий, сообщал, что около 2:00 по местному на площадь приехали сотрудники Росгвардии, которые бросили в автобус дымовую шашку. После этого, по его словам, люди, задыхаясь, начали выбегать из автобуса, их грубо хватали и клали на асфальт.

С чего все началось

Стихийный митинг в Улан-Удэ начался вечером 9 сентября. Сначала его участники требовали отпустить задержанных соратников якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву "изгонять Путина". Затем к этому добавилось требование провести перевыборы мэра города.

Image caption Шаман Габышев, собирающийся "прогнать" из Кремля Владимира Путина, прошел через Бурятию в конце августа

Среди инициаторов акции были блогер Дмитрий Баиров, который организовал в городе встречу с шаманом Габышевым, и депутат-коммунист Цыренов. Позже к собравшимся присоединился сенатор и проигравший мэрские выборы кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев.

В августе Мархаев, в 1990-е возглавлявший бурятский ОМОН, привлек внимание СМИ, раскритиковав жесткие задержания и разгон оппозиционных акций в Москве.

К вечеру 10 сентября собравшиеся выдвинули требование к главе республики Алексею Цыденову выйти к ним и обсудить итоги выборов. Тогда же силовики начали жестко разгонять участников протеста, делать это им помогали неизвестные люди в масках. Цыренов и Баиров были задержаны.

Днем 11 сентября суд оштрафовал Цыренова на 15 тысяч рублей за участие в несогласованном массовом мероприятии, а Баирова арестовали на пять суток за нарушение порядка проведения митинга. 12 сентября ему добавили еще пять суток по статье о мелком хулиганстве.

Прошедшие в воскресенье в Улан-Удэ прямые выборы мэра были проведены впервые за 12 лет. На них победил самовыдвиженец Шутенков (набрал 52,52% голосов), выступавший, как считается, при поддержке властей региона.