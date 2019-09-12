Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сейчас гроб с телом Мугабе находится в его резиденции в столице страны Хараре

Члены семьи бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе возмутились тем, что правительство страны не обсудило с ними церемонию похорон экс-главы государства. Семья хотела провести закрытую церемонию в его родной деревне, а власти намерены устроить пышное мероприятие и похоронить его на аллее национальных героев.

Мугабе, скончавшийся на прошлой неделе в возрасте 95 лет в клинике в Сингапуре, возглавлял Зимбабве 37 лет, но был свергнут в результате военного переворота в 2017 году.

В пятницу и субботу его тело будет выставлено для прощания на футбольном стадионе в столице страны Хараре. Однако между семьей Мугабе и правительством страны разгорелся ожесточенный спор о том, где он будет захоронен.

Семья бывшего президента планировала выставить его тело для прощания в его родной деревне Кутама в воскресенье и похоронить его там же в понедельник или вторник в ходе закрытой для посторонних церемонии.

Однако правительство Зимбабве хочет похоронить Мугабе на кладбище Акр национальных героев рядом со столицей страны Хараре.

"Мы с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как правительство Зимбабве планирует программу похорон Роберта Мугабе, не консультируясь с его ближайшими родственниками, на которых была возложена задача исполнить его последнюю волю относительно церемонии прощания и погребения", - говорится в заявлении семьи бывшего президента.

Media playback is unsupported on your device Роберт Мугабе - революционер, тиран и друг Москвы

"Мы, его ближайшие родственники, возмущены тем, что правительство Зимбабве пытается вынудить нас согласиться на такой сценарий прощальной церемонии и похорон Роберта Мугабе, который напрямую противоречит его желаниям", - заявила семья.

Кроме того, родных умершего беспокоит, что, согласно последним распоряжениям самого Мугабе, его вдова Грейс должна постоянно находиться рядом во время церемонии прощания и вплоть до похорон.

Также сообщается, что родственники покойного Мугабе готовы и желают сотрудничать с правительством Зимбабве в подготовке программы похорон и погребения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вдова Роберта Мугабе Грейс

Министр образования Зимбабве Пол Мавхима заявил, что сомнений быть не должно - Мугабе должен быть похоронен как национальный герой. Он назвал его знаковой фигурой и сообщил, что прощальную церемонию посетят около 50 бывших и действующих глав государств.

Когда самолет с телом бывшего президента прибыл из Сингапура в аэропорт Хараре, его лично встречал действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.

Племянник покойного Лео Мугабе впоследствии заявил, что бывший президент в конце жизни испытывал чувство разочарования и горечи.

"Представьте, люди, которым вы доверяли, которые охраняли вас, ухаживали за вами - [обернулись] против вас, - рассказал он. - Это было нелегко принять".

В 2017 году на фоне опасений, что Мугабе готовится передать верховную власть своей жене Грейс, армейская верхушка обратилась против него и отстранила его от власти. Новым президентом стал Эммерсон Мнангагва.