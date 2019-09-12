Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что лгал королеве о причинах, по которым необходимо приостановить работу парламента.

Накануне высший гражданский суд Шотландии постановил, что решение премьер-министра Бориса Джонсона о пророгации работы парламента было незаконным. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Верховный суд Британии, в который правительство подало апелляцию.

Отвечая в четверг на вопрос о том, лгал ли он королеве об истинных причинах приостановки работы парламента, Джонсон ответил: "Ни в коем случае. Высокий суд с нами согласился, но окончательное решение должен будет принять Верховный суд".

Джонсон утверждал, что приостановка работы парламента необходима для подготовки новой программы правительства, которую представит в парламенте 14 октября королева, и это обычная процедура.

Правительство Великобритании в конце августа обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента и получило на это согласие. Монархи в Британии всегда выполняют рекомендации правительства.

Этот шаг премьер-министра возмутил его оппонентов по вопросу о "брексите", составляющих большинство в Палате общин. Они считали, что он лишит их возможности полноценно участвовать в процессе "брексита", и называли поведение главы правительства антиконституционным.

Обсуждение овсянки

В среду был опубликован документ "Операция Овсянка" - это кодовое название, под которым министерство финансов Великобритании разрабатывает план урегулирования чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в случае так называемого "жесткого брексита".

В документе говорится, что в случае выхода из ЕС без соглашения Британия может столкнуться с нехваткой еды, топлива и лекарств, а также ростом цен.

Один из лидеров оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер сказал, что теперь парламенту тем более необходимо вновь собраться, чтобы "внимательно изучить эти документы и предпринять все необходимые шаги, чтобы остановить выход из ЕС без соглашения".

Джонсон обещал, что 31 октября Великобритания выйдет из Евросоюза, даже если условия выхода не будут зафиксированы соглашением.

Вопрос: "Что делать?"

Но парламент на прошлой неделе уже успел с небывалой для себя скоростью принять закон, предписывающий премьеру просить ЕС об отсрочке, если не удастся договориться о новом варианте соглашения о выходе, который устроил бы все стороны.

Поэтому каковы могут быть практические последствия отмены пророгации, даже если Верховный суд примет такое решение, сейчас не ясно: оппозиционное большинство в парламенте уже сделало то, что считало необходимым сделать до решающего саммита ЕС 17-18 октября.

Кроме того, парламент в любом случае собирался уйти на перерыв на всю вторую половину сентября, поскольку в это время пройдут ежегодные конференции ведущих партий.

Так или иначе, правительство заверило, что если Верховный суд признает пророгацию незаконной, оно созовет парламент обратно.