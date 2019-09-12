Франция пообещала запретить в Европе криптовалюту Facebook

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Франция намерена заблокировать разработку в Европе создаваемой компанией Facebook криптовалюты Libra, поскольку, как считают французские власти, она угрожает денежному суверенитету государств.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Libra несет в себе риски для финансовой системы и может использоваться для незаконных операций.

Он, однако, не пояснил, как именно Франция намерена не допустить Libra в Евросоюз.

В июле Facebook официально объявила о планах создать в 2020 году собственную криптовалюту под названием Libra.

Соцсеть оценивает потенциальную клиентскую базу Libra в 1,7 млрд человек по всему миру, которые не имеют доступа к банковским счетам.

"Libra представляет системный риск, когда у вас есть два миллиарда пользователей. Любые проблемы в обороте этой валюты, в управлении ее резервами могут привести к значительным финансовым сбоям", - заявил Ле Мэр.

"Приватизация денег несет в себе риски злоупотребления доминирующим положением, риски для суверенитета, для покупателей и компаний", - утверждает французский министр.

Он также рассказал, что обсуждает с руководством Европейского ЦБ возможность создания "публичной цифровой валюты" под эгидой международных финансовых институтов.

"Серьезные опасения"

"Все опасения по поводу Libra серьезны. Поэтому хочу сказать с достаточной ясностью: в этих условиях мы не можем позволить разработку Libra на территории Европы", - заявил Брюно Ле Мэр.

Запуски криптовалюты от Facebook запланирован на 2020 год. Обслуживать ее будет специально созданная структура Libra Association, в которую вошли платежные системы Visa и Mastercard, а также PayPal, Ebay, Spotify, Uber, Lyft.

В отличие от таких децентрализованных криптовалют, как биткоин, Libra разрабатывается в форме стейблкоина, то есть она будет обеспечена реальными валютами: долларом, евро и другими. Контроль над валютой будет передан швейцарской некоммерческой организации.

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В этой НКО, комментируя заявления Ле Мэра, заявили, что они лишь подчеркивают необходимость ведения диалога с регулирующими органами.

Но на этой неделе власти Швейцарии заявили, что к Libra могут быть применены те же регуляторные механизмы, которые применяются к банкам, и это - еще одна проблема для Facebook.

В июле страны G7 заявили, что не могут допустить реализацию проекта Libra до тех пор, пока не будут улажены все вопросы с его регулированием.