В Мьянме трехлетняя жертва изнасилования дала показания в суде

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По всей Мьянме прошли демонстрации, участники которых требовали справедливого расследования дела об изнасиловании

В Мьянме трехлетняя девочка дала показания по резонансному делу об изнасиловании, которое она пережила в мае (тогда ей было всего два года).

Девочка, которая в материалах дела фигурирует под псевдонимом Виктория, около двух часов в присутствии адвокатов рассказывала суду по видеосвязи о том, что с ней произошло.

В отличие от предыдущих слушаний, в зал заседаний не допустили представителей прессы и общественности, чтобы защитить личность пострадавшего ребенка.

Как сообщается, во время дачи показаний девочка опознала по фотографиям двух людей, которые ранее в деле не фигурировали.

Дело Виктории вызывает множество споров в Мьянме не только из-за маленького возраста предполагаемой жертвы, но также из-за вызывающей вопросы процедуры дачи показаний, которой ее решили подвергнуть.

В адрес властей и полиции звучат обвинения в некомпетентности. Многие считают, что настоящий преступник до сих пор находится на свободе, а полиция задержала не того человека.

По всей стране прошли акции протеста с требованием расследовать нападение на Викторию и наказать виновных. Участники демонстраций также требовали остановить тревожную тендунцию роста сексуальных преступлений в стране, особенно в отношении детей.

Что говорит полиция?

Утром 16 мая двухлетнюю девочку отвели в частный детский сад Wisdom Hill в столице Мьянмы Нейпьидо. Именно в детском саду, по словам ее родных и местной полиции, она и была изнасилована.

Первой травмы Виктории заметила ее мать, и ребенка отвезли в больницу. Обследование показало, что девочка подверглась сексуальному насилию.

Полиция утверждает, что не могла сразу допросить девочку из-за прописанного ей курса лекарств. Отец Виктории говорит, что полиция позже все же побеседовала с ребенком.

Как утверждали в полиции, виновного в преступлении удалось задержать по горячим следам.

30 мая был арестован 29-летний школьный водитель Аун Гьяй. Однако анализ ДНК оказался неопределенным, вскоре из-за недостатка улик его пришлось отпустить.

3 июля Аун Гьяй вновь был взят под стражу и сейчас находится под следствием, хотя сомнения в его виновности остаются.

Image caption На кадрах видеонаблюдения - предполагаемый насильник у здания детского сада

Какие еще есть версии?

Общественность, тем временем, сосредоточила внимание на двух других людях. По словам отца девочки, их смогли опознать на кадрах камеры видеонаблюдения, установленной возле детского сада.

Однако никаких других улик против этих людей (оба несовершеннолетние) не было до того момента, как девочка дала показания в суде. Она опознала их по фотографиям.

"Ей продемонстрировали шесть фотографий. Когда ей показали фото, на котором был Аун Гьяй, ребенок сказал, что не знает этого человека", - заявил адвокат подсудимого Хин Мгзо.

По словам адвоката семьи Виктории Ивет Ну Аун, когда девочке показали фото двух несовершеннолетних, она сказала, что младший ударил ее в грудь, а старший - ущипнул за половые органы.

Администрация детского сада ранее заявляла, что изнасилование произошло не на территории заведения, то же самое говорили и воспитатели. Одна из них, Хнин Ну, также настаивала на том, что водитель не мог совершить это преступление.

"Это невозможно, воспитатели постоянно находились вместе с детьми", - сказала женщина, которую следователи допрашивали в общей сложности девять раз.

Другая воспитательница сообщила, что в тот день не спускала с Виктории глаз.

Image caption Хнин Ну и другие воспитатели уверены, что преступление было совершено не в детском саду

Многие в Мьянме полагают, что Аун Гьяй был просто оговорен. Они ссылаются на кадры видеонаблюдения, на которых видно, как в момент нападения водитель приходит в детский сад и ждет возле приемной. Из видеозаписи следует, что у него просто не было времени и возможности совершить нападение.

Что говорят родители?

Отец Виктории рассказал Бирманской службе Би-би-си, что когда он впервые показал дочери кадры видеонаблюдения, сделанные возле детского сада, она безо всякой подсказки указала на человека, совершившего нападение. Вслед за этим арестовали водителя.

По словам отца Виктории, администрация детского сада не принесла никаких извинений семье и не предложила услуги психотерапевта пострадавшей девочке.

Что касается расследования, отец девочки прямо не критикует работу полиции, но при этом говорит, что некоторые записи камер наблюдения были утеряны, а расследование стоит на месте.

Он рассказал он Би-би-си, что последние два месяца стали настоящим кошмаром для семьи.

"Я хочу узнать правду и не успокоюсь, пока не узнаю ее, как бы долго это ни заняло, ведь это преступление против маленького невинного ребенка, - говорит он. - На мою дочь было совершено нападение, но она осталась жива и может говорить. Надеюсь, что к словам моей дочери отнесутся серьезно".