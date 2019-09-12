Саудовская принцесса осуждена за издевательства над водопроводчиком

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Принцесса Хасса - сестра наследного принца Мухаммеда ибн Салмана

Саудовская принцесса Хасса бинт Салман была приговорена к 10 месяцам тюрьмы условно за издевательства над водопроводчиком в своей роскошной парижской квартире на авеню Фош.

Суд признал принцессу, которая приходится дочерью саудовскому королю Салману и сестрой наследному принцу Мухаммеду ибн Салману бин Сауду, виновной в том, что она приказала своему телохранителю избить водопроводчика, который без спросу сделал несколько фотографий в ее квартире.

В четверг французский суд признал принцессу виновной в соучастии в насильственных действиях с применением оружия и соучастии в незаконном удержании человека.

Как выяснилось в ходе разбирательства, по ее приказу телохранитель связал руки водопроводчику Ашрафу Эиду, избил его, а затем заставил целовать ноги принцессы, недовольной тем, что он сфотографировал ее на свой мобильный телефон.

Принцесса, на арест которой был выдан международный ордер, и которую судили заочно, была также приговорена к штрафу в 10 тыс. евро. Сама она отрицала обвинения в свой адрес.

Телохранитель Рани Саиди был приговорен к условному заключению сроком на 8 месяцев и штрафу в 5 тыс. евро.

Что же случилось на авеню Фош?

В сентябре 2016 года Эида вызвали в квартиру на пятом этаже роскошного здания на авеню Фош в Париже, чтобы он отремонтировал раковину.

Египтянин заявил, что сделал несколько фотографий раковины, поскольку это было нужно ему для работы. Однако принцесса заметила на фотографиях свое отражение в зеркале, и это вывело ее из себя.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Происшествие с водопроводчиком приключилось на авеню Фош в самом сердце Парижа

В постановлении суда говорится, что она позвала телохранителя, который избил и связал водопроводчика.

По словам Эида, его заставили целовать принцессе ноги и несколько часов не выпускали из квартиры.

Эид также заявил следователям, что у него силой отняли телефон, и что принцесса Хасса обращалась с ним, как с животным, приговаривая: "Я тебе покажу, как разговаривать с принцессами, я тебе покажу, как разговаривать с членами королевской семьи".

Водопроводчик утверждал, что в какой-то момент принцесса закричала телохранителю: "Убей его, собаку, он не заслуживает жизни".

Рани Саиди, в свою очередь, еще в июле сообщил суду, что услышал крик принцессы о помощи, бросился на зов и застал принцессу и водопроводчика вырывающими друг у друга телефон.

"Я схватил и обездвижил его, я не знал, чего ожидать", - отметил телохранитель и предположил, что Эид собирался продать снимки.

В Саудовской Аравии существует закон, запрещающий посторонним делать фотографии принцессы.

Так кто же жертва?

Выступая после вынесения приговора, французский адвокат принцессы Хассы Эммануэль Мойн заявил, что практически все утверждения Эида были фальшивыми, и что он обязательно подаст апелляцию.

"Нет никаких свидетельств хотя бы малейшего нарушения закона, - настаивал Мойн. - Приговор не основан на конкретных доказательствах вины, а целиком полагается на ничем не обоснованные утверждения истца, который даже не явился в суд, чтобы подтвердить свои показания".

Адвокаты принцессы также указали на то, что водопроводчик не побоялся через несколько вернуться в резиденцию принцессы и выставить счет на 21 тыс. евро.

Другой представитель защиты, Лиза Янашевич, заявила, что настоящим пострадавшим является как раз ее подзащитная.

"Фотографируя ее без спросу, Эид нарушил ее право на частную жизнь. Она вынуждена была два года находиться под судом и перенести то, как это событие освещала пресса, представив принцессу в невыгодном свете", - заявила Лиза Янашевич.

Государственные СМИ Саудовской Аравии восхваляют принцессу Хассе за благотворительную работу, которую она ведет, и за ее вклад в защиту прав женщин.

Она покинула Францию вскоре после случая с водопроводчиком и в ходе дальнейших заочных допросов неизменно отрицала свою вину.

В марте 2018 года французский судья выдал международный ордер на ее арест, вынудив принцессу не покидать пределы Саудовской Аравии.

Адвокат принцессы Хассы Эммануэль Мойн утверждает, что в ходе суда его подзащитная предлагала выступить по "Скайпу".

Международного скандала не будет?

Пока что нет никаких указаний на то, что постановление французского суда как-то осложнит отношения между Парижем и Эр-Риядом.

У Франции сложились тесные отношения с Саудовской Аравией, однако они были поставлены под вопрос действиями президента Макрона, прилагавшего все силы к спасению ядерной сделки с Ираном. А Саудовская Аравия вместе с США этому всячески противились.

У представителей саудовской королевской семьи и прежде возникали проблемы с французским правосудием.

В 2013 году французский суд постановил арестовать активы принцессы Махи аль-Судаири, супруги бывшего министра внутренних дел Саудовской Аравии принца Найефа бин Абдул-Азиза в связи с неуплатой счетов за проживание в гостинице на сумму в 6 млн евро.