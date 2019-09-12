Пропавшего 22 года назад мужчину нашли на карте Google

Правообладатель иллюстрации National Missing and Unidentified Persons System Image caption 40-летний Уильям Молдт пропал 7 ноября 1997 года

Останки мужчины, пропавшего без вести более 20 лет назад во Флориде, нашли в затопленном автомобиле, который виден на карте Google.

40-летний Уильям Молдт пропал 7 ноября 1997 года. Он не вернулся домой из ночного клуба. Полиция начала расследование, которое ни к чему не привело.

В конце августа этого года в полицию сообщили, что во Флориде, неподалеку от городка Веллингтон в пруду был найден автомобиль.

Когда машину достали из воды, в ней оказался человеческий скелет. Спустя неделю было установлено, что останки принадлежат Уильяму Молдту.

Машину заметил на снимках Google Earth человек, который изучал местную недвижимость, говорится в докладе Charley Project - проекта, который изучает нераскрытые дела об исчезновении людей.

Правообладатель иллюстрации Google Maps Image caption На протяжении 12 лет на него никто не обращал внимание на автомобиль в пруду на картах Google

Автомобиль был на снимках с 2007 года, но на протяжении 12 лет на него никто не обращал внимание. На карте Google (Moon Bay Circle, Wellington) до сих можно увидеть очертания машины.

В офисе шерифа округа Палм-Бич рассказали корреспонденту Би-би-си, что погибший, скорее всего, не справился с управлением и въехал в пруд. Точно установить, что случилось, спустя столько лет невозможно, говорит представитель местной полиции Тереза Барбера.

"Все, что мы знаем: он исчез, и вот теперь найден", - сказала она.

Известно, что в ночь своего исчезновения Молдт уехал из клуба около 23 часов.

Он был тихим человеком, который не слишком часто проводил время в шумных компаниях. Известно, что он не злоупотреблял алкоголем, но в тот вечер выпил в баре.

В 21:30 он звонил своей подруге, чтобы сообщить, что скоро будет дома, но так и не появился.

Родственников Молдта уведомили об обнаружении его останков. Неизвестно, удалось ли связаться с его тогдашней девушкой.