Правообладатель иллюстрации Reuters

Обыски в штабах Навального и "умное голосование"

В России накануне прошли обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным. Обыски состоялись в 40 городах, по словам главы штаба Навального Леонида Волкова, в стольких городах вообще имеются штабы оппозиционера. Следственные действия проводились по делу об отмывании денег, заведенному против ФБК в начале августа; как отмывание Следственный комитет трактует пожертвования фонду.

В самом ФБК активизацию следственных действий связывают с успехом "умного голосования" на воскресных выборах. После недопуска большинства оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму Навальный призвал голосовать за других кандидатов, за исключением тех, кто пользовался явной поддержкой действующих властей. В итоге 20 из 45 мест в Мосгордуме действительно досталось кандидатам, которых поддержал Навальный. Именно этот результат сторонники Навального называют своим успехом (среди политологов нет единого мнения относительно того, насколько решающим был этот фактор).

Правообладатель иллюстрации Tass

Перенос памятника маршалу Коневу в Праге

Власти одного из районов Праги приняли решение перенести памятник маршалу Ивану Коневу и возвести на его месте другой монумент, отражающий подвиг погибших красноармейцев. Маршал Конев командовал войсками 1-го Украинского фронта, которые освобождали от нацистов, в частности, Прагу.

Позже, однако, он командовал советскими войсками в ряде стран Восточной Европы и, в частности, руководил подавлением антисоветского восстания в Венгрии в 1956 году. Памятник перенесут в музей; на площади Интербригады в Праге он не раз подвергался актам вандализма. Российское посольство в Чехии выступило с негодующим заявлением.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Бактерии на купюрах и намагниченные мертвые тараканы

Левое яичко у мужчин обычно теплее, чем правое. На румынских денежных купюрах больше всего болезнетворных бактерий. Если намагнитить мертвых тараканов, то они сохраняют свои магнитные свойства дольше, чем живые тараканы. Всё это - научные факты, зафиксированные в исследованиях, которые кто-то где-то реально провел и опубликовал. Авторов этих выдающихся научных открытий этой ночью чествовали в Гарварде на церемонии вручения премии, которую по-русски стало принято называть "Шнобелевской".

На самом деле, это не вполне удачный перевод, и сама премия имеет не только анекдотический смысл.

Об одной из работ, удостоившихся премии, мы уже писали несколько месяцев назад: мы не могли пройти мимо исследования о том, как фекалии австралийского вомбата принимают кубическую форму.

Правообладатель иллюстрации Archeomodena Image caption Мужчины держались за руки более полутора тысяч лет, пока их не обнаружили археологи

Держащиеся за руки скелеты оказались мужчинами

В 2009 году в итальянском городе Модена археологи нашли древнюю могилу, в которой лежали два скелета. Скелеты держались за руки и смотрели друг на друга, поэтому их прозвали "любовниками из Модены". Но только сейчас удалось установить половую принадлежность этих людей. Оба оказались мужчинами.

Как утверждают исследователи из Университета Болоньи, мужчины были похоронены в период между IV и VI веками нашей эры. В каких отношениях они состояли, неизвестно, однако во время похорон кто-то специально расположил тела именно таким образом.

Правообладатель иллюстрации TIFF

Фильм "Щегол". Без книги непонятно

Получивший Пулитцеровскую премию роман Донны Тартт "Щегол" весьма популярен в России, и вот теперь его экранизировали. Но нашу обозревательницу Елизавету Подшивалову фильм не впечатлил. Обычно поклонники книг жалуются, что кинематографисты слишком вольно обращаются с их любимыми текстами, но здесь какая-то другая крайность: если вы роман не читали, то и в фильме вы, вероятно, многое не поймете.

Правообладатель иллюстрации AFP

Беспрецедентная операция силовиков против сторонников Навального

О массовых обысках у сторонников Алексея Навального по всей России пишет Times (пейволл), отмечая, что подобные операции с участием мужчин в балаклавах, или "маски-шоу", стали отличительной чертой постсоветской России.

Но столь крутые меры, которые были применены накануне, являются чем-то беспрецедентным по своему масштабу. Это напоминает предыдущие облавы на оппонентов Кремля. Примерно 10 лет назад силовики пришли в офисы банкира Александра Лебедева. В 2004 году спецназовцы нагрянули в офисы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, отмечает газета.

И все же ничего подобного по размаху ранее не происходило - вчерашняя операция охватила четыре десятка городов в России от Калининграда до Владивостока. В операции участвовали сотни полицейских. Понятно, что подобные действия в первую очередь призваны посеять страх, хотя формальным предлогом проведения обысков стал поиск улик, отмечает Times.

На видео из Челябинска видно, как мужчины в масках приказывают двум активистам лечь на пол. Над ними встает полицейский с кувалдой и оттаскивает одного из мужчин за ноги по полу. Участники "маски-шоу", как правило, изымают электронную технику - и не только ее. После того как на прошлой неделе полиция пришла в московский офис Навального, его коллега Любовь Соболь сообщила, что после ухода правоохранителей пропали электронная сигарета, акустическая колонка, беспроводные наушники и коробка острых куриных крылышек. Но изъятие компьютеров и другой техники станет сильным ударом для штабов, пишет издание.

Дайджест подготовили Павел Феденко и Геннадий Алашеев, bbcrussian.com