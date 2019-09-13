Экс-сотруднику ФСБ дали четыре года за пытки карабином

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Бывший сотрудник ФСБ Илья Кирсанов, обвиняемый в применении насилия к задержанному, приговорен к четырем годам колонии общего режима. Он нанес потерпевшему тяжелые травмы анального отверстия, прямой кишки и мочевого пузыря.

Суд в Петербурге признал Кирсанова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий (пункты "а", "б", "в" части 3 статьи 286 УК), передает корреспондент "Медиазоны".

Бывшего сотрудника спецслужбы также обязали выплатить потерпевшему Игорю Саликову 700 тысяч рублей в качестве компенсации и покрыть расходы на адвоката. Кроме того, суд запретил Кирсанову два года занимать должности в Вооруженных силах.

Кирсанов отказался признать себя виновным. В суде он утверждал, что потерпевший нанес себе увечья сам.

Дело бизнесмена Саликова

В мае 2018 года домой к бизнесмену Игорю Саликову пришли с обыском. Подругу предпринимателя, по его словам, сотрудник ФСБ несколько раз ударил дубинкой, а его самого заковал в наручники и бил электрошокером, причем в присутствии понятых.

Во время обыска силовики вытащили из сейфа хранившееся там зарегистрированное оружие. В какой-то момент сотрудник ФСБ толкнул Саликова в спину, а когда тот упал, взял одно из ружей и нанес карабином удар в область заднего прохода, рассказывал бизнесмен.

"Удар был настолько сильным, что ствол карабина вошел внутрь, пробив штаны и практически пригвоздил меня к полу. Я ощутил нестерпимую боль и попросил вызвать скорую", - вспоминал Саликов.

У него диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала и ушиб мочевого пузыря. После госпитализации бизнесмен перенес две операции и провел еще месяц в больнице.

Дело по заявлению Саликова было возбуждено в августе 2018 года, изначально - в отношении неустановленного сотрудника ФСБ.

Самому Саликову вменяется статья о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (пункты "а" и "б" части 2 статьи 132 УК РФ). Сам он вину отрицает и считает, что преследование организовала бывшая жена, пытающаяся отсудить имущество, и ее новый муж.