41% россиян одобрили поступок сестер Хачатурян, убивших своего отца

Правообладатель иллюстрации Sergey Konkov/TASS Image caption В Москве и Санкт-Петербурге проходили митинги в поддержку сестер Хачатурян

33% российских мужчин одобрили действия сестер Хачатурян, следует из опроса, проведенного Левада-центром. Для сравнения - доля женщин, оправдывающих сестер, составляет 47%.

В целом доля россиян, одобривших поступок Хачатурян, составила 41%.

Левада-центр проводил опрос, посвященной проблеме семейного насилия. Основной задачей опроса было изучить представления жителей страны о домашнем насилии: какие действия расцениваются как его проявление и куда следует обращаться жертвам, пострадавшим от домашнего насилия.

Оказалось, что 24% респондентов знают о применении физической силы (побои, удары) в семьях среди своего окружения, включая свою собственную.

7% опрошенных видели рукоприкладство в родительской семье. 5% признались, что практикуют или являются объектами насилия в своей собственной семье.

Вопрос о деле сестер Хачатурян звучал следующим образом: "Сейчас широко обсуждается дело сестер Хачатурян, убивших своего отца, который их насиловал и избивал. Одни люди оправдывают их поступок, другие - нет. Согласны ли вы с теми, кто оправдывает их поступок?"

Сестры Хачатурян были задержаны 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве своего отца. Они не отрицали свою вину, но во время следствия рассказали, что отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал их физическому насилию.

В середине июня следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции: убийство группой лиц по предварительному сговору. За данное преступление предусмотрено наказание до 20 лет тюрьмы.

Правообладатель иллюстрации Sergey Karpukhin/TASS Image caption Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (слева), обвиняемые в соучастии в жестоком убийстве своего отца, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста в Басманном суде в июне 2019 года

В сентябре прошлого года девушкам была изменена мера пресечения. Их отпустили из СИЗО с рядом ограничений. Им запрещено покидать дом после 21:00, использовать средства связи, интернет и контактировать со СМИ. Также им запрещено общаться с кем-либо, кроме следователя. С разрешения следователя они могут общаться с матерью.

Пока неизвестно, когда начнется судебный процесс в отношении девушек. Если суд признает девушек виновными в убийстве, то тюремное заключение грозит только двум из них, по данным экспертизы младшая - не отдавала себе отчет в своих действиях в момент совершения преступления.