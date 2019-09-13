Нужен ли Праге памятник советскому маршалу? Политики и чиновники поспорили об этом

Правообладатель иллюстрации Vit Simanek/TASS Image caption 22 августа этого года неизвестные облили памятник красной краской и написали на постаменте "Нет кровавому маршалу, не забудем"

Обращение властей Праги с памятником советскому маршалу Ивану Коневу спровоцировало международный скандал.

Россия и Чехия продолжают обмениваться заявлениями по поводу решения властей пражского района Прага 6 о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу с площади Интербригады в один из музеев города.

Накануне, 12 сентября, соответствующее решение принял совета района, сообщил староста района Ондржей Коларж.

Ранее памятник неоднократно оскверняли. Последний раз это произошло 22 августа. Тогда неизвестные облили памятник красной краской и написали на постаменте "Нет кровавому маршалу, не забудем" и дату "1968". Посольство России в Чехии осудило акт вандализма.

Староста Праги-6 Ондржей Коларж отказался выделить средства на очищение памятника, сказав: "Видно, что на дворе август. Конев снова красный, как и каждый год. За последние несколько лет мы потратили сотни тысяч крон из бюджета Праги 6 на его очистку, ремонт и восстановление".

Дочь маршала, Наталья Ивановна сказала в интервью телеканалу "Звезда": "Это большое оскорбление не только в отношении моего отца, но и тех солдат, которые воевали под его знаменами. Там сражался в том числе чехословацкий корпус под командованием [Людвика] Свободы, который был другом моего отца".

После этого власти Праги закрыли монумент строительными лесами и брезентом. Посольство России вновь выразило свой протест, а пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек осудил это решение. "Скульптура освободителя лагеря смерти Освенцим закрыта брезентом. Такой предстает Чешская республика по решению одного человеческого урода", - написал Овчачек в своем твиттере.

В конце августа стало известно о намерении совета Праги 6 голосовать по вопросу переноса памятника. За монумент вступился президент страны Милош Земан. А со стороны России в разговор заочно вступил министр культуры Владимир Мединский.

Министр напомнил о том, что Прага была освобождена уже после падения Берлина, тогда погибли около 12 тысяч советских солдат.

"А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник. Реальному освободителю и спасителю города. Такой "гауляйтер" местного масштаба. И президент Милош Земан как человек мудрый, опытный и образованный сказал, что это безобразие и так делать нельзя. Мы, конечно, благодарны президенту за поддержку. Надеемся, после его выступления городские власти Праги примут правильное решение", - сказал Мединский 6 сентября.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек попросил российского коллегу извиниться: "Мне жаль, что дискуссия об этом памятнике переходит рациональные рамки, я надеюсь, что от обостренной риторики удастся отойти и перейти к спокойному диалогу. Я бы хотел вызвать к этому все стороны. Высказывание министра культуры России я считаю неуместным. Думаю, что извинение помогло бы успокоить ситуацию".

Решение районного совета от 12 сентября в российском посольстве в Праге назвали возмутительным.

"Неожиданностью оно не стало с учетом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной Армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и ее столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию", - говорится в заявлении дипмиссии.

"Это позор для нас. Конев - символ воинов, погибших при освобождении Праги. Их было примерно 13 тыс. Он и символ красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тыс." - заявил президент Чехии Земан.

"Уважение к освободителям не сотрется из сердец. Давайте не будем отравлены ядом, который распространяют враги свободы", - написал пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек 12 сентября.

"Я уже давно говорю, что толкование истории принадлежит историкам, а не политикам. Ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает", - написал в твиттере вице-премьер и глава чешского МВД Ян Гамачек.

Решение властей округа Прага 6 о переносе памятника маршалу Ивану Коневу может нанести урон двусторонним отношениям России и Чехии и не останется без ответа, заявили в МИД РФ.

"Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу, 13 сентября.