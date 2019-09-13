Здравоохранение и оружие: как прошел третий раунд дебатов демократов в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен

В третьем раунде внутрипартийных дебатов демократические кандидаты в президенты США поспорили о проблемах здравоохранения.

Мероприятие прошло в Хьюстоне, штат Техас, и там впервые лицом к лицу поспорили Джо Байден, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.

Бывший техасский конгрессмен Бето О'Рурк сорвал продолжительные аплодисменты пылким призывом к ужесточению контроля над оборотом оружия.

Тот, кто в итоге, получит партийную номинацию на выдвижение в президенты, вероятно, будет соперничать в ноябре 2020 года с действующим главой государства, республиканцем Дональдом Трампом.

В дебатах, прошедших в четверг, принимали участие 10 демократов, пользующихся наибольшей поддержкой в партии.

Бывший вице-президент США при Бараке Обаме Джо Байден сейчас возглавляет партийный рейтинг и имеет значительный отрыв от сенаторов Элизабет Уоррен и Берни Сандерса. Уровень поддержки остальных кандидатов остается незначительным.

На дебатах многократно поднималась тема наследия Обамы - вопросы иммиграции, изменений климата и контроля над оборотом оружия. Но основной темой стало здравоохранение.

В чем проблема со здравоохранением?

Вопрос о том, как реформировать американскую систему здравоохранения, разделяет умеренных и более прогрессивных демократов.

Берни Сандерс и Элизабет Уоррен поддерживают концепцию Medicare for All, которая распространила бы простую бесплатную страховку, положенную гражданам старше 65 лет и некоторым другим категориям, на все население.

Байден критиковал идею Сандерса как слишком дорогую в осуществлении и говорил, что правительство должно улучшить принятый при Обаме закон о защите пациентов и доступном здравоохранении (Affordable Care Act).

"Сенатор [Уоррен] поддерживает Берни. Что ж, а я за Барака. Я думаю, система Obamacare работала хорошо. Мой план стоит дорого, но не 30 трлн долларов", - говорил Байден.

Уоррен, защищая Medicare for All, говорила, что сейчас американским семьям приходится оплачивать непомерные медицинские счета, и в случае претворения программы в жизнь с увеличением расходов на медицину пришлось бы столкнуться лишь богатым гражданам и корпорациям.

Некоторые из менее популярных кандидатов также высказывались против предложений Сандерса и Уоррен. Например, сенатор Эми Клобушар, комментируя их план, говорила: "Я думаю, что это не смелая идея, а просто плохая".

Контроль оружия

Техасца Бето О'Рурка, в чьем родном городе Эль-Пасо недавно произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек, спросили, поддерживает ли он конфискацию автоматического огнестрельного оружия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бето О'Рурк

"Да, черт побери, мы придем за вашими AR-15 и AK-47, - говорил О'Рурк под аплодисменты зала. - Мы не позволим больше использовать их против наших сограждан".

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис в этом контексте припомнила Дональда Трампа, заявив, что он, "конечно, не нажимает на курок, но явно подает боеприпасы через "Твиттер".

Выступая со вступительным словом, большинство кандидатов нападали на Трампа, обвиняя его в расизме и в том, что как лидер он лишь разделяет нацию.

О чем еще говорили?

Кандидаты, конечно, спорили друг с другом, но в их позициях было и много общего. Вот что еще происходило на дебатах:

Кандидат-бизнесмен Эндрю Ян пообещал, что из пожертвований на свою кампанию будет выплачивать по тысяче долларов в месяц 10 американским семьям, назвав это "дивидендами свободы", чем вызвал смех других кандидатов;

Сенатор от Нью-Джерси Кори Букер - веган. Его спросили, не хотел бы он, чтобы ради борьбы с изменениями климата все американцы отказались от мяса. Он ответил отрицательно;

Джо Байден дал сумбурный ответ на вопрос о борьбе с наследием рабства путем инвестиций в образование, сказав, что по ночам нужно держать включенным магнитофон, чтобы дети слушали и запоминали слова;

Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Хулиан Кастро во время спора о здравоохранении обвинял Джо Байдена в том, что тот не помнит, что говорил две минуты назад;

Когда Байден отвечал на вопрос о том, как справлялся со смертью своей первой жены и двоих детей, его прервали пришедшие в зал активисты по борьбе за права мигрантов;

Мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич - первый открытый гей, претендующий на пост президента США. Рассказывая о своем каминг-ауте, он сказал, что сделал его, чтобы наконец понять, что такое любовь;

В отличие от двух предыдущих раундов дебатов, в третьем участвовали 10 кандидатов, соответствующих более строгим требованиям по уровню поддержки и финансирования кампаний. Еще 10 человек также остаются в гонке, и четверо из нее выбыли.

Президент США Дональд Трамп говорил, что не планирует смотреть дебаты, но планирует выдвигаться на второй срок. Он также говорил, что, скорее всего, номинацию от демократов выиграет Джо Байден, если не допустит "серьезных ошибок".