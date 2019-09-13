Семья Мугабе и правительство Зимбабве договорились о похоронах

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Гроб с телом Мугабе в его резиденции в Хараре

Бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе все-таки похоронят на кладбище национальных героев, сообщила его семья. Ранее у его родных возникли разногласия с правительством страны, которое настаивало на этом варианте. Семья же хотела исполнить волю покойного и похоронить его в родной деревне после закрытой церемонии прощания.

Как сообщил племянник умершего Лео Мугабе, окончательная дата похорон еще не определена.

Перед погребением пройдет публичная церемония прощания в храме, а затем - церемония в родной деревне Мугабе.

Сейчас тело бывшего президента выставлено для прощания на национальном стадионе Руфаро в столице страны.

В субботу состоится траурная церемония, на которую прибудут иностранные делегации. Министр образования Зимбабве ранее говорил, что ожидается до 50 бывших и действующих глав государств.

Лео Мугабе рассказал Би-би-си, что после церемонии в воскресенье тело бывшего президента доставят в его родную деревню Кутама.

Там племенные вожди и члены семьи простятся с ним так, как сами сочтут нужным.

Media playback is unsupported on your device Роберт Мугабе - революционер, тиран и друг Москвы

Лишь после этого, в одно из следующих воскресений, Мугабе похоронят на кладбище Акр национальных героев вблизи столицы страны Хараре.

Ранее на этой неделе члены семьи Мугабе возмутились тем, что правительство страны не обсудило с ними церемонию похорон экс-главы государства.

Семья бывшего президента планировала выставить его тело для прощания в его родной деревне Кутама в воскресенье и похоронить его там же в понедельник или вторник в ходе закрытой для посторонних церемонии.

Однако правительство Зимбабве настаивает на захоронении на кладбище Акр национальных героев.

Мугабе, скончавшийся на прошлой неделе в возрасте 95 лет в клинике в Сингапуре, возглавлял Зимбабве 37 лет.

В 2017 году на фоне опасений, что Мугабе готовится передать верховную власть своей жене Грейс, армейская верхушка обратилась против него и отстранила его от власти. Новым президентом стал Эммерсон Мнангагва.

Когда самолет с телом бывшего президента прибыл из Сингапура в аэропорт Хараре, его лично встречал действующий глава государства.