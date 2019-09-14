Сколько в России нужно полицейских? Версии Германа Грефа и МВД

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Глава Сбербанка Герман Греф выступил на Московском финансовом форуме с предложением повысить зарплаты полицейским в три-четыре раза, а их численность - сократить. В Кремле его идею посчитали "заслуживающей внимания", но с мнением экс-министра экономики согласились не все.

"Когда я говорю про новые технологии - мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в три-четыре раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить", - сказал Греф.

"Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет, но, безусловно, это заслуживает внимания", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Добавив, что экспертная точка зрения Грефа важна.

Судя по всему, в МВД с такой позицией не согласны: в день выступления Грефа в ведомстве, наоборот, предложили увеличить предельную штатную численность органов внутренних дел на 2414 единиц (ныне она составляет 894 869 единиц). Это в МВД объяснили ожидаемым ростом численности населения на Дальнем Востоке - из-за реализации крупных производственных и инфраструктурных проектов.

Сколько же их

Сейчас в России насчитывается 746 тысяч полицейских.

Средняя зарплата полицейского в России составляет 35-40 тысяч рублей в месяц - в зависимости от региона. В некоторых регионах, таких как Тюменская область и Москва, зарплаты выше: согласно порталу Superjob, они составляют от 50 тысяч рублей.

Еще более 340 тысяч человек числится в Росгвардии, зарплаты служащих в этом ведомстве, по данным Superjob, примерно равны окладам полицейских.

Без учета росгвардейцев и прочих силовиков на одного полицейского приходится примерно 193россиянина.

А как в других странах?

В США на 327,2 миллиона жителей приходится 1,3 миллиона полицейских. В среднем их зарплата, согласно Бюро трудовой статистики, составляет 65 400 долларов в год (5 450 долларов или 350 тысяч рублей в месяц). На одного полицейского в США приходится 252жителя.

В Британии на 66 миллионов жителей - почти 200 тысяч полицейских. Их зарплата значительно отличается в зависимости от срока службы и звания, но в среднем составляет 30 тысяч фунтов в год (2 500 фунтов или 200 тысяч рублей в месяц). На одного полисмена здесь - 330жителей.

В Латвии работают 6 235 полицейских при населении в 1,95 млн человек. Один полицейский тут приходится на 312человек. Зарплата силовика в этой стране составляет 740 евро в месяц, или 52,6 тысячи рублей.

Германия - одна из стран, где меньше всего полицейских на душу населения. Так, на 82,8 млн жителей в стране 38,7 тысячи полицейских. Это значит, что один полицейский приходится на 2135человек. Средняя зарплата полицейского в Германии составляет 2 тысячи евро в месяц, или 142 300 рублей.

Если же измерить соотношение общего числа сотрудников силовых структур (не считая армии) и официально трудоустроенного населения, то разница окажется еще более разительной. Так, в Германии на 100 тысяч работников в среднем приходится 680 сотрудников силовых ведомств, в США - 780, в Италии - 1 тысяча, а в России - более 3 тысяч.