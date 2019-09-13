Протест против пенсионной реформы привел к транспортному коллапсу в Париже

Media playback is unsupported on your device Парижане пытаются добраться до работы

В Париже практически транспортный коллапс: на дорогах огромные пробки, а тысячи и тысячи людей пытаются пробиться на немногие станции метро, которые все еще работают. Парижские транспортники объявили забастовку в знак протеста против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

В парижском метро 16 веток. 10 из них закрыты из-за забастовки.

Люди добираются до работы кто как может - кто на велосипедах или скутерах, кто пешком, кто надеется на такси.

Президент Макрон хочет ввести единый пенсионный план для всех, так как теперь у разных профессий свои собственные пенсии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тысячи парижан пытаются пробиться на немногие станции метро, которые все еще работают

Многие недовольны, в том числе - адвокаты, сотрудники авиалиний и медработники, которые призывают к забастовкам в ближайший понедельник.

Против чего протестуют профсоюзы

Три основных профсоюза транспортников называют забастовку предупреждением президенту Макрону.

Работники метро утверждают, что если пенсионная реформа будет одобрена, им придется работать еще несколько лет, так для них будет отменено право на раннюю пенсию.

Соглашение о возможности выхода на досрочную пенсию было заключено с правительством несколько десятилетий тому назад, в виде компенсации за то, что этим людям приходится проводить множество часов под землей.

В среднем работники метро уходят на пенсию в 55 лет, в то время как все остальные французы получают право на пенсию в 63 года.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В парижском метро 16 веток. 10 из них закрыты из-за забастовки

Предложение ввести единую пенсионную систему затронет и многие другие профессии - от моряков, до нотариусов и певцов в опере, так как в результате их пенсии будут понижены.

Премьер-министр Франции Эдуар Филлип заявил в четверг, что реформа пенсионной системы пойдет на благо всем.

"Мы создаем полностью универсальную систему, при которой у всех будут одинаковые права, будь они рабочими, хозяевами магазинов, исследователями, фермерами, госслужащими, врачами или бизнесменами", - сказал он.

Правительство Франции представит проект пенсионной реформы парламенту в начале 2020 года.