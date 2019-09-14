Чемезов о расследовании Навального: мою кавартиру оценили в сумасшедшие деньги

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Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, опубликованного в феврале.

"Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги - в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: "Все, давайте деньги». Таких денег она не стоит", - заявил глава госкорпорации.

Согласно расследованию ФБК, квартира Чемезова (записана на его жену) состоит из двух помещений, на 12 и 13 этажах и имеет суммарную площадь 1434 м2.

"Мы оценили ее в 5 миллиардов рублей, исходя из этого объявления. Пересчитали просто метраж. Но на самом деле мы еще поскромничали. Это все без отделки и даже без гаражей по 5 миллионов рублей, которые у Чемезовых там, конечно же, тоже есть", - говорится в расследовании.

По версии ФБК, квартира внесена в декларацию жены Чемезова как два нежилых помещения по 700 метров.

Глава "Ростеха" назвал расследование домыслами. "Когда это появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить - зачем? Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, - это нормально. Отношусь к этому спокойно", - цитирует Чемезова ФБК.

"Я не занимаюсь накопительством. Не складирую деньги в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно", - добавил он.

О том, почему квартира внесена в декларацию как нежилые помещения, Чемезов не сообщил.

Расследование о Чемезове

Помимо публикации ФБК, Чемезов также стал героем расследования консорциума журналистов OCCRP, опубликованного 28 марта.

В нем рассказывалось о поселке С'Агаро на испанском побережье Коста-Брава, в котором живут родственники и окружение Чемезова.

30 марта портал РБК сначала опубликовал, а потом удалил заметку с комментариями Чемезова о расследовании. В объяснении редакции отмечалось, что она действительно получила "драфт пресс-релиза" "Ростеха".

"Но еще до согласованного времени публикации на сайте РБК пресс-служба госкорпорации уведомила редакцию об отзыве релиза", - говорится в тексте.

Материал с комментарием "Ростеха" все же был опубликован из-за "технической ошибки", объяснили в РБК.

О чем говорилось в расследовании OCCRP?

Самый известный из упомянутых в расследовании OCCRP знакомых Чемезова - сын бывшего топ-менеджера "Ростеха", а ныне губернатора Самарской области Владимира Артякова Дмитрий.

С женой Юлией он в 2014 году приобрел две виллы у 80-летней пенсионерки Анны Курепиной. Она, в свою очередь, в 2008-2009 годы приобрела эту недвижимость с помощью кредитов на 12,2 млн евро от компании Delco Networks, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Эта компания является частью офшорной схемы российского инвестбанка "Тройка Диалог"; о ней OCCRP подробно рассказал в начале марта.

По данным консорциума, в августе и октябре 2010 года Курепина получила от офшорных компаний "Тройки" еще 2,5 млн долларов (цель получения денег в расследовании не указана).

Курепина на момент покупки недвижимости была зарегистрирована в той же самой квартире, что и Владимир Артяков.

Артяков, который с 1997 года работает на госслужбе либо в госкомпаниях, - давний знакомый Чемезова. Он назначался его заместителем в 1999 году во ФГУП "Промэкспорт", позже - в "Рособоронэкспорте" и "Ростехе".

Чемезов, в свою очередь, давно знаком с президентом России Владимиром Путиным. В 1980-х годах Чемезов и Путин находились на службе в КГБ в Дрездене, жили в одном доме и дружили семьями.

В 1996 году Чемезов стал главой отдела внешнеэкономических связей управделами президента России. Путин в то время был заместителем управделами.

Соседкой Артяковых в Испании, судя по документам, является Анастасия Игнатова, преподающая в МГИМО.

Она приобрела дом в 2017 году со скидкой у зарегистрированной в Лихтенштейне компании Societe Immobiliere Elsamex. Не известно, кто стоит за этой фирмой. Ее сторону в сделке по недвижимости представляла сестра руководителя одной из "дочек" "Ростеха", говорится в расследовании.

С'Агаро посещали и другие соседи и знакомые Чемезова из Москвы, пишет OCCRP.

Среди них называют семью акушера-гинеколога и основателя сети клиник "Мать и дитя" Марка Курцера, семью основателя "Тройки Диалог" Рубена Варданяна.

Куцеры, Варданяны, Чемезовы и Артяковы дружат семьями, пишут журналисты. Младшие дети друзей общаются друг с другом в соцсетях и публикуют совместные фотографии с отдыха, в то время как отцы и старшие дети ведут совместный бизнес.