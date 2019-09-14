В Ярославской области грузовик столкнулся с автобусом: семь погибших

Правообладатель иллюстрации МЧС России

По меньшей мере семь человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика под Ярославлем, еще 19 человек получили травмы, сообщает МЧС России.

И водитель грузовика, и водитель автобуса погибли. Сообщается также, что в числе пострадавших - один ребенок.

"Часть пациентов отвезены в Соловьевскую больницу, развернут кризисный центр", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Ярославской области.

Всего в автобусе, следовавшем по маршруту Ярославль - Гаврилов-Ям, в момент столкновения с грузовиком находились 30 человек. Авария произошла около 11:00 по местному времени на 20-м км автодороги Ярославль - Иваново, около деревни Заячий Холм (Ямской район Ярославской области).

Правообладатель иллюстрации МЧС России Image caption По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что грузовик выехал на полосу встречного движения.

"Водитель, управляя грузовой машиной MAN, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ", - цитирует агентство ТАСС представителя департамента здравоохранения региона.

На месте ДТП работают сотрудники Следственного комитета. По факту аварии полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).