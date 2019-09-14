Дональд Трамп подтвердил гибель сына Усамы бин Ладена

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Президент Дональд Трамп подтвердил в субботу, что Хамза бин Ладен, сын и наследник основателя "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена, был убит в результате контртеррористической операции на границе между Афганистаном и Пакистаном.

"Утрата Хамзы бин Ладена не только лишает "Аль-Каиду" фигуры с важными лидерскими навыками и символической связью с его отцом, но и подрывает оперативную деятельность этой группы", - говорится в заявлении Белого дома.

В начале августа американские СМИ сообщали со ссылкой на источники в разведывательном сообществе, что сын бин Ладена был убит в результате операции, в которой участвовали США.

По данным СМИ, Усама бин Ладен был убит во время спецоперации американских "морских котиков" в Пакистане в мае 2011 года. Операция был лично санкционирована Бараком Обамой, который тогда занимал пост президента США.

Министр обороны Марк Эспер подтвердил факт его гибели в конце августа этого года, однако ни президент Трамп, ни другие высокопоставленные члены его администрации ранее не высказывались по этому поводу.

Хамза бин Ладен в 2015 году распространил видеообращение с призывом к продолжению "священной войны с неверными" и новым атакам на США и другие страны. Предположительно тогда ему было около 30 лет. Сын бин Ладена (один из многих - считается, что у лидера "Аль-Каиды" было 13 сыновей, но Хамзу он выделял особо) был внесен в международный список подозреваемых в терроризме.

В феврале этого года госдепартамент США, объявляя награду в размере 1 миллиона долларов за его голову, сообщил, что Хамза бин Ладен становится лидером движения "Аль-Каида".

Исламистская террористическая сеть, которая организовала атаки на американские города 11 сентября 2001 года, подрыв американских кораблей и сотни терактов в Европе, Ираке, Египте и других частях мира, потеряла значительную долю своего влияния, когда появилась группировка "Исламское государство" (запрещенная в РФ и ряде стран организация).

Американские спецназовцы, по сообщениям, обнаружили видеозапись бракосочетания Хамзы бин Ладена с дочерью другого лидера "Аль-Каиды" - Абдуллы Ахмеда Абдуллы, он же Абу Мухаммад аль-Масри, который хорошо известен ЦРУ по терактам в посольствах США в Танзании и Кении, осуществленным в 1998 году. Свадьба - опять же, предположительно - была сыграна в Иране.

Сын, взращенный в ненависти к Америке

Крис Баклер, корреспондент Би-би-си

О Хамзе бин Ладене американцам известно крайне мало - они даже не знают точно, сколько ему лет. Спецслужбы искали его в Афганистане, Пакистане или Иране, но даже не могли с уверенностью назвать страну, где он был.

Награда в миллион долларов за любую информацию, которая приведет к поимке Хамзы бин Ладена, показывала не только и не столько степень его опасности как организатора террора, но и огромное символическое значение, которое по прежнему придается бренду "Аль-Каиды" и ее пропагандистской машине.

Хамза был еще ребенком, когда его отец планировал атаки 11 сентября, но как гласит популярная среди экстремистов легенда, уже тогда он стоял плечом к плечу с отцом и помогал ему.

Он был воспитан в ненависти к Америке, и жажда мести за отца, убитого американским спецназом и сброшенного в море, неизбежно должна была стать его главным мотивом.

Его видеоролики с призывами нападать на Америку, Израиль и их союзников широко распространялись в сети. Он становился новым голосом "Аль-Каиды".

Официальное подтверждение его смерти означает, что этот голос замолчал. Однако угроза реванша террористической организации, которая наводила ужас на весь мир и совершила самые кровавые теракты в истории, не исчезнет.