Нападение дронов вдвое сократило производство саудовской нефти

Media playback is unsupported on your device В Абкайке находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

Производство нефти Саудовской Аравией резко сократилось после того, как два крупных саудовских объекта, принадлежащие государственной компании Aramco, подверглись бомбардировке со стороны беспилотников.

Агентство Рейтер и Wall Street Journal сообщают, что нападение снизило производство саудовской нефти на пять миллионов баррелей в день, то есть почти наполовину.

Один из пострадавших объектов - крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

Нападение было совершено на объекты в Абкайке и Хураисе.

"В четыре утра [по местному времени] службы безопасности Aramco начали бороться с пожарами на двух своих объектах в Абкайке и Хураисе, возникших в результате атак беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства нефтяной промышленности.

Возгорание удалось взять под контроль, сообщают государственные СМИ.

Представитель йеменских хуситов заявил, что они использовали 10 дронов для нападения, и пригрозил продолжением атак.

Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая уже несколько лет борется с хуситами в Йемене, обвиняя их в том, что они пытаются захватить всю страну, а также якобы действуют по указаниям из Ирана.

Пресс-секретарь хуситов Яхья Сареа сказал в интервью телеканалу "Аль-Масира", который базируется в Бейруте и принадлежит движению хуситов, что Саудовской Аравии стоит ожидать других подобных ударов.

По его словам, одна из их крупнейших операций в Саудовской Аравии была проведена "в сотрудничестве с благородными людьми внутри королевства".

Посланник ООН Мартин Гриффитс назвал факт нападений чрезвычайно тревожным и призвал все стороны в йеменском конфликте проявлять сдержанность.

Саудовские власти пока никак не комментируют, кто, по их мнению, стоит за этим нападением.

В Хураисе добывается около 1 процента мировой нефти, а в Абкайке находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. Большая часть саудовской нефти, экспортируемой из Персидского залива, перерабатывается именно там, пишет агентство Рейтер.

Насколько известно, в результате нападения никто не пострадал.

В 2006 году саудовским спецслужбам удалось предотвратить нападение на Абкайк, которое планировала "Аль-Каида".