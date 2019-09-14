Нападение дронов вдвое сократило производство саудовской нефти
Производство нефти Саудовской Аравией резко сократилось после того, как два крупных саудовских объекта, принадлежащие государственной компании Aramco, подверглись бомбардировке со стороны беспилотников.
Агентство Рейтер и Wall Street Journal сообщают, что нападение снизило производство саудовской нефти на пять миллионов баррелей в день, то есть почти наполовину.
Один из пострадавших объектов - крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.
Нападение было совершено на объекты в Абкайке и Хураисе.
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"В четыре утра [по местному времени] службы безопасности Aramco начали бороться с пожарами на двух своих объектах в Абкайке и Хураисе, возникших в результате атак беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства нефтяной промышленности.
Возгорание удалось взять под контроль, сообщают государственные СМИ.
Представитель йеменских хуситов заявил, что они использовали 10 дронов для нападения, и пригрозил продолжением атак.
Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая уже несколько лет борется с хуситами в Йемене, обвиняя их в том, что они пытаются захватить всю страну, а также якобы действуют по указаниям из Ирана.
Пресс-секретарь хуситов Яхья Сареа сказал в интервью телеканалу "Аль-Масира", который базируется в Бейруте и принадлежит движению хуситов, что Саудовской Аравии стоит ожидать других подобных ударов.
По его словам, одна из их крупнейших операций в Саудовской Аравии была проведена "в сотрудничестве с благородными людьми внутри королевства".
Посланник ООН Мартин Гриффитс назвал факт нападений чрезвычайно тревожным и призвал все стороны в йеменском конфликте проявлять сдержанность.
Саудовские власти пока никак не комментируют, кто, по их мнению, стоит за этим нападением.
В Хураисе добывается около 1 процента мировой нефти, а в Абкайке находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. Большая часть саудовской нефти, экспортируемой из Персидского залива, перерабатывается именно там, пишет агентство Рейтер.
Насколько известно, в результате нападения никто не пострадал.
В 2006 году саудовским спецслужбам удалось предотвратить нападение на Абкайк, которое планировала "Аль-Каида".