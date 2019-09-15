Кэмерон: "Джонсон не верил в брексит и поддержал его ради карьеры"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Борис Джонсон и Дэвид Кэмерон вместе вели предвыборную кампанию накануне всеобщих выборов 2015 года

Борис Джонсон не верил в брексит во время кампании по подготовке референдума 2016 года и поддержал евроскептиков только из-за своих политических амбиций, утверждает в своих мемуарах бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон.

В опубликованных в газете Sunday Times фрагментах новой книги Кэмерон также называет члена кабинета министров Майкла Гоува (отвечающего сейчас за подготовку к брекситу) "оголтелым фараджистом", то есть сторонником Найджела Фараджа - одного из зачинщиков кампании за выход из Евросоюза, бывшего лидера Партии независимости Соединенного королевства (UKIP), а ныне лидера партии "Брексит".

Эта пара, Гоув и Джонсон, превратилась в "послов эпохи популизма, изобилующей враньем и очернением всего", пишет Кэмерон.

Он также обвиняет Гоува в вероломстве, как по отношению к нему самому, так и к Борису Джонсону.

"Одно его качество проявилось ярче всех прочих: вероломство. Вероломство по отношению ко мне, а позже и к Борису", - пишет Кэмерон, запустивший во время своего премьерства референдум по вопросу о членстве Британии в Евросоюзе, поскольку это обещание содержалось в предвыборном манифесте Консервативной партии.

Сам Кэмерон активно поддерживал кампанию за сохранение членства и ушел с поста премьер-министра сразу после того, как стали известны результаты плебисцита, на котором 52% проголосовавших высказались за то, чтобы выйти из ЕС, и 48% - за то, чтобы остаться.

Как пишет в мемуарах бывший премьер-министр, когда Джонсон решал, какую кампанию ему поддержать - "Уйти" или "Остаться" - его волновало только то, что будет лучше для его собственной политической карьеры.

"Кто бы из высокопоставленных членов тори ни возглавил сторону за брексит - столь мощно заряженную духом патриотизма, независимости и романтики - тот сразу стал бы партийным любимчиком, - полагает Кэмерон. - Он [Джонсон] не хотел рисковать и дать возможность какому-то другому заметному политику - в частности, Майклу Гоуву - получить эту корону".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тот самый агитационный автобус с обещанием 350 млн фунтов в неделю Национальной службе здравоохранения

"Я пришел к выводу, что он [Борис Джонсон] сделал ставку на исход, в который сам не верил, только ради своей политической карьеры", - пишет Кэмерон.

По словам бывшего премьер-министра, Джонсон во время агитирования за выход из Евросоюза в частном порядке поднимал вопрос о возможности проведения второго референдума, после новых переговоров с представителями ЕС.

Кэмерон также обрушился на Джонсона за то, что перед референдумом 2016 года тот разъезжал по стране на агитационном автобусе, на котором было написано, что выход из ЕС принесет британской Национальной службе здравоохранения еженедельно дополнительных 350 млн фунтов стерлингов - заявление, позднее доказавшее свою несостоятельность.

"Борис поехал на этом автобусе по стране, а правду дома забыл", - пишет Кэмерон.

Правообладатель иллюстрации Carl Court Image caption Кампания за брексит до референдума 2016 года: Прити Пател, футболист Сол Кэмпбелл, Борис Джонсон и Майкл Гоув

По поводу позиции Майкла Гоува Кэмерон отмечает следующее: "Я не мог поверить своим глазам. Либерально мыслящий, взвешенный тори-интеллектуал Гоув превратился в оголтелого фараджиста, грозящего тем, что всё население Турции собирается перебраться в Британию".

Перед проведением референдума 2016 года Майкл Гоув действительно заявлял, что Турция и еще четыре страны могут войти в ЕС к 2020 году, что приведет к росту населения Британии до 5,23 млн человек к 2030 году.

Но больше всего Кэмерона потрясло поведение Прити Пател, бывшей в то время министром по делам занятости, а ныне являющейся министром внутренних дел.

"Она пользовалась каждым заявлением, интервью, лекцией, чтобы ударить правительство по вопросу об иммиграции, несмотря на то, что она сама была частью этого правительства. Я же оказался в безвыходном положении: я не мог ее уволить, поскольку тогда бы получилось, что она пострадала за брексит", - пишет бывший премьер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 2015-й год: Прити Пател была в кабинете у Кэмерона министром по делам занятости

Нынешний премьер-министр Борис Джонсон, как и Майкл Гоув и Прити Пател, еще не отреагировали на разоблачения Дэвида Кэмерона.

В опубликованном в субботу интервью газете Times Кэмерон признался, что чувствует себя крайне депрессивно по поводу проведенного в 2016 году референдума, понимая, что некоторые люди его никогда за это не простят.

Вместе с тем он оправдывает свое решение его провести, говоря, что вопрос по поводу Евросоюза должен был быть решен.

Правообладатель иллюстрации Red Sky Shepherds Huts via PA Media Image caption Кэмерон писал свои мемуары в этом сарайчике, стоимостью примерно 25 тыс. фунтов

В то же время Борис Джонсон в интервью таблоиду Mail on Sunday заявил, что если он не сможет договориться с ЕС о новых условиях выхода к 31 октября, то Британия все равно сбросит с себя "эти путы", как он выразился, как это сделал в Хэллоуин персонаж комикса "Невероятный Халк".

"Халк всегда убегает, как бы крепко он не был привязан, и именно так и случится с нашей страной. Мы выйдем 31 октября, мы это сделаем", - сказал он в интервью газете.

На наступающей неделе Джонсон должен встретиться с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Люксембурге для дальнейших переговоров по поводу условий выхода Британии из ЕС.

Дэвид Кэмерон: карьера в политике

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 13 июля 2016 года: Дэвид Кэмерон с женой Самантой и детьми навсегда покидает резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит

Дэвид Кэмерон стал лидером Консервативной партии в 2005 году, а пять лет спустя, в возрасте 43 лет, стал самым молодым за предыдущие 200 лет премьер-министром.

Его пребывание на этом посту в течение шести лет - сначала в коалиции с Либерально-демократической партией, а впоследствии в качестве главы правительства большинства - было отмечено стремлением сократить дефицит бюджета и, совместно с канцлером Джорджем Осборном, ввести непопулярные меры жесткой экономии.

Однако когда он включил в 2015 году в предвыборный манифест тори обещание провести референдум о членстве в Евросоюзе, приоритеты сместились, и этот вопрос стал доминировать в повестке дня.

Он активно поддерживал кампанию за сохранение членства в ЕС, но наутро после объявления результатов референдума заявил о своей отставке, сказав: "Я не думаю, что было бы правильно, чтобы я оставался капитаном и направлял страну к ее новому месту назначения".

Всё прошедшее время - до нынешней публикации - он не делал никаких публичных заявлений по поводу тех, кто пришел ему на смену - ни в адрес Терезы Мэй, ни Бориса Джонсона.

Однако о его сложных отношениях с Джонсоном было хорошо известно и ранее, еще со времен их учебы в Оксфордском университете и членства в печально известном Буллингдонском клубе.