Столкновения в Гонконге: бензиновые бомбы, водометы и слезоточивый газ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстранты используют зонтики, защищаясь от водометов

Полиция Гонконга использовала водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые бросали бензиновые бомбы и кирпичи возле правительственных учреждений города в ходе протестов в воскресенье.

Ранее сотни протестующих собрались возле британского консульства, спев "Боже, храни королеву" и требуя, чтобы Великобритания принудила Китай обеспечивать обещанные им в 1997 году свободы Гонконгу - бывшей зависимой от Британии территории.

Полиция в заявлении подтвердила, что в ходе стычек был использован слезоточивый газ и "транспортные средства для управления толпой" против демонстрантов, участвующих в "несанкционированном собрании".

Сторонники Пекина, в свою очередь, обвиняют страны Запада, в том числе США и Великобританию, в разжигании протестов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие в Гонконге просят защиты у Британии

Масштабные протесты в Гонконге продолжаются с начала июня, поводом для них стало рассмотрение поправок к отмененному теперь законопроекту об экстрадиции. Согласно предложенным поправкам, житель Гонконга мог быть экстрадирован в материковый Китай, где, как считают протестующие, люди могут столкнуться с нарушениями прав человека.

Эти поправки окончательно отменили в этом месяце, но протестующие продолжают призывать к демократии и расследованию обвинений в жестокости полиции.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Некоторые протестующие использовали бензиновые бомбы

Что происходит?

Как следует из сообщений, протестующие в воскресенье бросали кирпичи в полицейских недалеко от базы Народно-освободительной армии Китая, которая находится вблизи от парламента и правительственных учреждений Гонконга.

Агентство Рейтер сообщает, что митингующие также подожгли плакат, посвященный 70-летию основания Китайской Народной Республики.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Зонтики - символ волны протестов 2014 года

Агентство Рейтер сообщало, что один из водометов загорелся, когда его сбила бомба.

Еще один водомет стрелял голубыми струями, чтобы впоследствии протестующих можно было распознать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция использует голубую краску в водометах

Уже вторую неделю некоторые участники маршей митингуют с флагами США и призывают президента Дональда Трампа "освободить" Гонконг.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиция вытесняет протестующих из района правительственных зданий

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ходе марша сожгли один из входов в метро на станцию Ванчай

Почему протестуют у консульства Великобритании?

Хотя Гонконг является частью Китая, действующее соглашение "одна страна - две системы" обеспечивает ему высокую степень автономии и защищает свободу собраний и свободу слова.

Протестующие возле британского консульства кричали "Одна страна - две системы" мертва" и "Свободный Гонконг".

"Нам обещали, что у жителей Гонконга будут базовые права человека и защита", - сказал один из демонстрантов Би-би-си. "Мы считаем, что правительство Великобритании имеет законные права и моральные обязательства по защите жителей Гонконга", - добавил он.

Китай же настаивает на том, что придерживается договоренности с Гонконгом.

Гонконг в 1997 году перешел в юрисдикцию Китая, перестав быть зависимой от Великобритании территорией. В 1990 году был утвержден Основной закон Гонконга, который должен был исполнять роль конституции после передачи суверенитета. Гонконг стал первым административным регионом Китая после его передачи.

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