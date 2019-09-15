Столкновения в Гонконге: бензиновые бомбы, водометы и слезоточивый газ

  • 15 сентября 2019
протесты в Гонконге Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Демонстранты используют зонтики, защищаясь от водометов

Полиция Гонконга использовала водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые бросали бензиновые бомбы и кирпичи возле правительственных учреждений города в ходе протестов в воскресенье.

Ранее сотни протестующих собрались возле британского консульства, спев "Боже, храни королеву" и требуя, чтобы Великобритания принудила Китай обеспечивать обещанные им в 1997 году свободы Гонконгу - бывшей зависимой от Британии территории.

Полиция в заявлении подтвердила, что в ходе стычек был использован слезоточивый газ и "транспортные средства для управления толпой" против демонстрантов, участвующих в "несанкционированном собрании".

Сторонники Пекина, в свою очередь, обвиняют страны Запада, в том числе США и Великобританию, в разжигании протестов.

Флаг Британии фото королевы в руках протестующего Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Протестующие в Гонконге просят защиты у Британии

Масштабные протесты в Гонконге продолжаются с начала июня, поводом для них стало рассмотрение поправок к отмененному теперь законопроекту об экстрадиции. Согласно предложенным поправкам, житель Гонконга мог быть экстрадирован в материковый Китай, где, как считают протестующие, люди могут столкнуться с нарушениями прав человека.

Эти поправки окончательно отменили в этом месяце, но протестующие продолжают призывать к демократии и расследованию обвинений в жестокости полиции.

протестующий Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Некоторые протестующие использовали бензиновые бомбы

Что происходит?

Как следует из сообщений, протестующие в воскресенье бросали кирпичи в полицейских недалеко от базы Народно-освободительной армии Китая, которая находится вблизи от парламента и правительственных учреждений Гонконга.

Агентство Рейтер сообщает, что митингующие также подожгли плакат, посвященный 70-летию основания Китайской Народной Республики.

Протестующий и зонтик Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Зонтики - символ волны протестов 2014 года

Агентство Рейтер сообщало, что один из водометов загорелся, когда его сбила бомба.

Еще один водомет стрелял голубыми струями, чтобы впоследствии протестующих можно было распознать.

Водометы и протестующие Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Полиция использует голубую краску в водометах

Уже вторую неделю некоторые участники маршей митингуют с флагами США и призывают президента Дональда Трампа "освободить" Гонконг.

Полиция Гонконга Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Полиция вытесняет протестующих из района правительственных зданий
Огонь на входе в метро Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В ходе марша сожгли один из входов в метро на станцию Ванчай

Почему протестуют у консульства Великобритании?

Хотя Гонконг является частью Китая, действующее соглашение "одна страна - две системы" обеспечивает ему высокую степень автономии и защищает свободу собраний и свободу слова.

Протестующие возле британского консульства кричали "Одна страна - две системы" мертва" и "Свободный Гонконг".

"Нам обещали, что у жителей Гонконга будут базовые права человека и защита", - сказал один из демонстрантов Би-би-си. "Мы считаем, что правительство Великобритании имеет законные права и моральные обязательства по защите жителей Гонконга", - добавил он.

Китай же настаивает на том, что придерживается договоренности с Гонконгом.

Гонконг в 1997 году перешел в юрисдикцию Китая, перестав быть зависимой от Великобритании территорией. В 1990 году был утвержден Основной закон Гонконга, который должен был исполнять роль конституции после передачи суверенитета. Гонконг стал первым административным регионом Китая после его передачи.

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