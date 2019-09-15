Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: что нам известно

Media playback is unsupported on your device Одним из подвергшихся нападению объектов был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

Атака дронов на объекты в Абкайке и Хураисе вдвое сократила уровень добычи нефти в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира и привела к росту напряжения между США и Ираном. Каковы будут экономические и вооенные последствия и что еще известно о произошедшем?

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Вашингтон во лжи в ответ на заявление главы госдепартамента, что Иран организовал нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

"Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе в Йемене", - прокомментировал глава иранского МИД слова госсекретаря США.

В ночь на субботу два важных саудовских объекта, среди которых был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, подверглись атакам беспилотников из-за чего добыча нефти в королевстве сократилась примерно на 5,7 млн барелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, рассказавшие ряд деталей произошедшего. Но госсекретарь Майк Помпео вскоре после нападения заявил, что за этим нападением стоит Тегеран, а то, что дроны прилетели из Йемена, ничем не подтверждается.

США считают Тегеран виновным в череде нападений на нефтяную инфраструктуру в регионе. На фоне решения Дональда Трампа вновь ввести санкции против Ирана, напряжение между странами растет.

Как Иран отреагировал на обвинения?

Джавад Зариф откликнулся на заявление Помпео в "Твиттере".

"Провалив задачу максимального давления, госсекретарь Помпео прибегает к максимальному обману. США и их клиентура увязли в Йемене из-за иллюзии, что превосходство в вооружении обеспечит им военные победы. Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе. Это будет возможно, если будет принято наше предложение от апреля 2015 года о начале переговоров", - написал Зариф в воскресенье.

В своем заявлении Зариф намекает на санкционную политику администрации Трампа в отношении Ирана, которую в Белом доме называют кампанией максимального давления.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Дым от разбомбленных дронами нефтяных объектов виден со спутника

Что имел в виду Помпео?

Госсекретарь США не подкрепил обвинения в адрес Тегерана никакими доказательствами, просто заявив после нападения, что США призывают все страны публично и безоговорочно осудить Иран.

США будут работать совместно со своими союзниками, чтобы Тегеран ответил за свою агрессию, сказал он.

Ранее Вашингтон возложил ответственность на Иран ответственность за нападение на два нефтяных танкера в Персидском заливе в июне и июле этого года и за атаку еще на четыре танкера в мае. Тегеран отрицает все обвинения.

Если бы дроны действительно были запущены повстанцами-хуситами из Йемена, им пришлось бы преодолеть сотни километров пути.

Однако в заявлении хуситов говорится, что нападение было организовано "с помощью благочестивых людей внутри королевства [Саудовской Аравии]".

Расстояние от йеменской границы до ближайшей цели на месторождении Хураис - 770 километров. Это намного больше радиуса дронов Qatef-1, которыми пользуются хуситы.

Анализ. Средство нападения, доступное всем

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

Это нападение демонстрирует, что йеменские хуситы представляют собой угрозу для нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Хуситы используют все более и более технологически продвинутые беспилотники, и теперь разгорелись дебаты о том, как им это удалось. Смогли ли они просто привесить взрывчатые вещества к коммерчески доступным дронам, или же они получают существенную техническую помощь от Ирана?

Администрация президента Дональда Трампа, скорее всего, укажет пальцем в сторону Тегерана, но эксперты не уверены, сколь активную роль играет Иран в деле использования дронов хуситами.

Саудовские ВВС бомбят Йемен вот уже несколько лет. Сейчас у хуситов появилась возможность, хоть и ограниченная, ответить Эр-Рияду.

Это также демонстрирует, что эпоха, когда боевыми дронами владели всего лишь несколько стран, подошла к концу.

Беспилотники, хоть часто и относительно простые, теперь доступны каждому - США, Китаю, Израилю, Иран. И таким организациям, как "Хамас" и "Хезболла".

Но в расследовательских структурах ООН ранее говорили, что хуситы недавно взяли на вооружение дроны новой модели UAV-X, способные атаковать цели на расстоянии до 1500 километров.

По информации газеты Wall Street Journal, эксперты пытаются установить, могли ли на объекты напасть с севера - из Ирана или Ирака, где у Тегерана немало союзников-шиитов, и возможно ли, что применялись не дроны, а крылатые ракеты. Если это так, то маловероятно, что их запуск и полет мог остаться незамеченным.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди в воскресенье опроверг слухи о том, что нападение было совершено из его страны, и заявил, что его правительство будет действовать со всей решимостью в отношении любого, кто пытается напасть на соседние страны из Ирака.

Издание Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США сообщает, что на объекте в Абкайке повреждено 15 зданий на северо-западной стороне, а не на обращенной к границе с Йеменом южной.

Как Саудовская Аравия будет компенсировать падение добычи?

Саудовские чиновники мало говорят о произошедшем, в основном повторяя, что жертв при нападении не было.

Некоторые из них дали кое-какие указания на то, что будет происходить с производством нефти.

Министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман заявил, что частично падение компенсируют, распечатав огромные накопленные в стране резервы.

Эксперты говорят, что запасов королевства должно хватить на несколько недель - это срок, в который уровень добычи вполне могут восстановить.

На открытии в воскресенье индикатор Tadawul All-Shares Index потерял 3%, но к середине дня отчасти компенсировал падение и сейчас находится на 1% ниже, чем до атаки.

Анализ. Рынки ожидают подробностей

Кейти Прескотт, бизнес-корреспондент Би-би-си

Aramco - не только крупнейший в мире производитель нефти, но и наиболее доходная компания в мире. В Хураисе добывается около 1% мировой нефти, а в Абкайке находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, через который проходит 7% мировых поставок нефти.

Учитывая их масштабы, даже кратковременное прекращение работы повлияет не только на саму компанию, но и на поставки нефти по всему миру.

Аналитики потрясены самим фактом, что производство саудовской нефти могло упасть наполовину.

Саудовская Аравия производит 10% нефти в мире. Если это производство и в самом деле сократилось наполовину, то это отразится на мировых рынках, когда те откроются в понедельник.

Однако Aramco пока не сообщает о размерах разрушений.

Нападение дронов указывает на уязвимость заводов компании. Это самый неподходящий момент для Aramco, так как она намерена разместить часть своих акций на фондовых рынках.

Кроме того, у многих возникают опасения, что напряженность в регионе повлияет на глобальные поставки нефти и угрожает 20% потребляемой в мире нефти, которая проходит через Ормузский пролив.

Почему хуситы нападают на Саудовскую Аравию?

Конфликт в Йемене между властями и повстанцами обострился в начале 2015 года, когда хуситы, исповедующие один из вариантов шиизма, захватили контроль над значительной частью страны и вынудили президента Абд-Раббу Мансура Хади бежать за границу.

Встревоженные активизацией группировки, ОАЭ, Саудовская Аравия и еще семь арабских государств вмешались в ситуацию в попытке восстановить власть в стране.

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Коалиция считает, что хуситы действуют в регионе при поддержке Ирана.

Силы коалиции наносят удары по позициям повстанцев практически ежедневно. Хуситы, в свою очередь, периодически запускают ракеты в сторону Саудовской Аравии.

Представитель хуситов заявил в субботу, что операции против саудовских объектов будут только расширяться и становиться с каждым разом все более болезненными, "до тех пор, пока будет продолжаться их агрессия и блокада".

По данным ООН, в ходе боевых действий погибло более 10 тысяч человек. Две трети из них - гражданские лица. Не менее 55 тысяч человек пострадали.

В результате продолжающихся боев и частичной блокады со стороны коалиции 22 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. В стране - самая острая в мире чрезвычайная ситуация в области продовольственной безопасности, а вспышка холеры, как предполагается, затронула миллион человек.