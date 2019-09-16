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Цена на нефть резко подскочила

Атака дронов на объекты в Абкайке и Хураисе вдвое сократила добычу нефти в Саудовской Аравии и привела к росту напряженности между США и Ираном.

Цены на нефть поднялись до высшей отметки за последние четыре месяца - в начале торгов в понедельник цена марки Brent подскочила на 19% - до 71,95 долл. за баррель.

Вашингтон обвинил в атаке Иран. Трамп заявил, что США "нацелены и заряжены" и лишь ждут от Саудовской Аравии согласования дальнейших действий.

Гонконг: коктейли Молотова и "Боже, храни королеву"

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Противостояние в Гонконге все более ужесточается. В воскресенье полиция использовала водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, вооруженных бутылками с зажигательной смесью и кирпичами.

Ранее сотни протестующих собрались возле британского консульства. Они пели гимн "Боже, храни королеву" и требовали, чтобы Великобритания принудила Китай обеспечить обещанные им в 1997 году политические свободы. Гонконг - бывшая британская колония.

Британские либдемы обещают отменить "брексит"

Оппозиционная Либерально-демократическая партия заявила на своем съезде, что если ей удастся прийти к власти на следующих выборах, "брексит" будет отменен.

За это проголосовало подавляющее большинство делегатов съезда партии, которая в последнее время быстро набирает сторонников.

До сих пор либдемы лишь требовали повторного референдума, обосновывая это тем, что сейчас избиратели намного лучше осведомлены о последствиях "брексита".

Кэмерон: Борис Джонсон не брексетер, он карьерист

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Борис Джонсон никогда не верил в "брексит", заявил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Газета Sunday Times опубликовала отрывки его новой книги, в которой Кэмерон утверждает, что Джонсон ухватился за "брексит" исключительно ради своей политической карьеры.

Дэвид Кэмерон в своей книге называет Джонсона "послом эпохи популизма, изобилующей враньем и очернением всего".

"Я пришел к выводу, что он сделал ставку на исход, в который сам не верил, только ради своей политической карьеры", - пишет Кэмерон.

В понедельник Борис Джонсон встречается с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Как ожидается, он заявит на встрече, что откажется от любой отсрочки "брексита".

FT: Путин сам оттолкнул Россию от Европы

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Стрельба на востоке Украины так и не прекратилась, пишет Financial Times в своей редакционной статье, а президент Франции посылает дружественные сигналы Путину.

Макрон пытается сменить Меркель в роли главной фигуры на политической сцене Европы.

Проблема в том, что французский президент, пытающийся добиться разрешения украинского конфликта, может вынудить неопытного президента Украины пойти на неприемлемые компромиссы.

Макрон считает, что отталкивать Россию от Европы - серьезная стратегическая ошибка. Но ему следует помнить, что это президент Путин своими действиями оттолкнул Россию и с тех пор ничего не сделал, чтобы изменить положение дел, предупреждает Financial Times.

Times: почему ЦРУ не доверяет Трампу

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Вообразите, что вы рискуете своей жизнью, передавая на Запад секретную информацию из России или, скажем, Китая, пишет Эдвард Лукас в Times (пейволл). Для такого агента самое важное - знать, что в случае чего его захотят и смогут защитить.

Именно это и произошло с Олегом Смоленским, передававшим Соединенным Штатам информацию из Кремля. Он и его семья были вывезены в Америку.

Но произошло это потому, утверждает Лукас, что в 2017 году ЦРУ, судя по всему, пришло к выводу, что не может доверять президенту Трампу, когда речь заходит о самой секретной информации, так как он ее уже разглашал.

После того, как в России и Китае разрослась коррупция, западным разведкам стало легче вербовать агентов в этих странах. Но при Трампе стало сложнее убеждать таких людей, что в случае опасности их защитят, пишет обозреватель Times.

Jerusalem Post: Израиль не готов к кибератакам

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Израиль не готов к кибератакам во время выборов, которые пройдут во вторник, пишет Jerusalem Post.

Предыдущие выборы прошли в апреле, тогда специалисты обнаружили сотни фейковых аккаунтов в соцсетях, пытавшихся сеять раздор в израильском обществе.

Сейчас у властей просто не было времени для того, чтобы организовать защиту против подобного вмешательства.

В апреле многие опасались вмешательства России. Но специалисты, отмечает газета, указывают на Иран и террористические организации.

Путин, Эрдоган и Роухани обсудят Сирию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Путин, Роухани и Эрдоган встречались и раньше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет в понедельник саммит в Анкаре с президентами России и Ирана. Тем временем сирийские силы вновь перешли в наступление в провинции Идлиб - последнем оплоте сирийской оппозиции.

Наступление, насколько известно, поддерживается Россией и Ираном. Турция же хочет создания буферной зоны на сирийской стороне границы. Ожидается, что три президента обсудят на этой встрече ситуацию в Идлибе.

Приговор Павлу Устинову может быть жестким

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В понедельник должен быть вынесен приговор Павлу Устинову. Он обвиняется в том, что на демонстрации протеста 3 августа в Москве вывихнул полицейскому плечо.

Сам Павел не признает свою вину, его родственники утверждают, что он не принимал участия в протестах.

Обвинение требует приговорить 21-летнего актера к шести годам лишения свободы.

Четырехдневная рабочая неделя хуже, чем кажется

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Четырехдневная рабочая неделя? Специалисты говорят, что она имеет смысл только для высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых сотрудников.

Другие утверждают, что идея сработает, только если при этом выплачивать людям безусловный минимальных доход.

Третьи напоминают, что пенсионеры часто умирают раньше своих сверстников, продолжающих тркдиться. А с толком занять освободившееся время могут на самом деле лишь немногие.

Благодарность за четыре пули в живот

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Американец Уэсли Хамилтон уверяет, что благодарен человеку, который всадил ему четыре пули в живот и оставил парализованным на всю жизнь. Ведь его жизнь изменилась к лучшему.

Дайджест подготовили Александр Баранов и Борис Максимов, bbcrussian.com