Цены на нефть подскочили после атаки в Саудовской Аравии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дым виден на заводе компании Aramco в Абкайке

Цены на нефть достигли максимума за четыре месяца после субботних нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эти атаки с помощью дронов вывели из строя мощности, осуществляющие более 5% мировых поставок нефти.

В начале торгов в понедельник цена на нефть марки Brent подскочила на 19% и составила $71.95 за баррель. Цена барреля нефти марки West Texas Intermediate поднялась на 15% до $63.34.

Цены немного снизились после того, как президент США Трамп объявил о том, что воспользуется американскими нефтяным резервом, чтобы восполнить нехватку нефти на рынке.

Цена марки Brent после этого опустилась до $68.06 за баррель, таким образом общий подъем составил 13%. Американские фьючерсы West Texas поднялись на 11% до $61.10.

Нападения усилили тревогу инвесторов по поводу общей геополитической ситуации на Ближнем Востоке и ухудшившихся отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Эти страхи привели, в частности, к росту цены на золото на азиатских рынках на 1%.

Потребуется несколько недель, прежде чем подвергшиеся нападению объекты в Абкайке и Хураисе вновь заработают.

Добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась примерно на 5,7 млн баррелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране.

"Нацелены и заряжены"

Атаке с помощью дронов подверглись саудовские заводы в Абкайке и Хураисе, включая крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие мощности.

Госсекретарь США Майк Помпео отверг заявления йеменских повстанцев о том, что это они провели атаки, и заявил, что за нападением стоит Тегеран. Иранские власти обвинили его в обмане.

Позже президент Трамп сообщил в "Твиттере", что Вашингтону известно, кто виновник, и что США "нацелены и заряжены", но ждут от саудовцев сообщений о том, как те намерены реагировать.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.

"Поставки нефти в Саудовской Аравии атакованы. Есть основания полагать, что мы знаем виновного, нацелены и заряжены в случае подтверждения, но мы ждем от Королевства информации, кто, по их мнению, стоял за атакой и на каких условиях мы действуем дальше!" - написал в "Твиттере" Дональд Трамп.

В другом твите Трамп сообщил, что "нефти много".

Саудовцы не сообщили подробностей нападения, кроме того, что человеческих жертв нет. Однако власти страны дали понять, что в состоянии компенсировать временные потери.

Media playback is unsupported on your device Одним из подвергшихся нападению объектов был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

Министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман заявил, что часть падения производства будет компенсирована за счет нефти, находящейся в огромных хранилищах Саудовской Аравии.

Эта страна - крупнейший в мире экспортер нефти, поставляющий на рынки более семи баррелей ежедневно.

"Напряженность на Ближнем Востоке растет стремительно. Значит, эта история еще будет иметь отклик в течение недели, даже после панической реакции на нефтяных рынках сегодня утром", - сказал в интервью агентству Франс пресс старший аналитик компании OANDA Джеффри Хейлли.