На новом эскизе "Супрематического креста" Покраса Лампаса не оказалось креста

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Организаторы фестиваля Stenograffia в Екатеринбурге показали эскиз нового граффити художника-каллиграфиста Покраса Лампаса, которое должно заменить работу "Супрематический крест" на площади Первой Пятилетки.

Новый эскиз поддерживают "люди из разных сфер гражданского общества", говорится в сообщении организаторов фестиваля: "В связи с последними событиями, когда часть православного сообщества нашего города высказалась против изображения "Супрематического креста", организаторы фестиваля и Покрас Лампас нашли выход из ситуации: художник незначительно изменил эскиз, без потери эстетических качеств".

В результате переработки эскиза "Супрематического креста" граффити не будет иметь очертаний креста.

Этим летом в рамках екатеринбургского фестиваля граффити Stenograffia художник Покрас Лампас почти целиком расписал площадь Первой Пятилетки в районе Уралмаше на севере города.

В огромный крест Покрас Лампас вписал цитату из манифеста Казимира Малевича: "Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу".

Вскоре работники коммунальных служб закатали работу в асфальт, хотя эту площадку для граффити утвердила мэрия Екатеринбурга.

Что говорили верующие

После появления первого граффити избавиться от него потребовала глава екатеринбургского Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Иванова. Она мотивировала это тем, что верующим людям "смутительно попирать ногами крест".

В то же время председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей и настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло одобрительно высказывался о работе Покраса Лампаса.

"Как средневековые, как античные авторы древнехристианские, он [Покрас Лампас] взял за основу своего творчества христианский символ. Что в этом может быть плохого? Это сделано с уважением, с любовью", - говорил он.