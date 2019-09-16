США опубликовали снимки нефтяных объектов в Саудовской Аравии. Откуда их атаковали, неясно

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США обнародовали снимки со спутника, которые, по мнению Вашингтона, доказывают, что за нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. Выводы США также основаны на последних разведданных.

В ночь на субботу атакам беспилотников подверглись два важных саудовских объекта, один из которых - крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

Media playback is unsupported on your device В Саудовской Аравии горят нефтяные объекты

Несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, госсекретарь США Майк Помпео сразу заявил, что за этим стоит Тегеран, но не предъявил никаких доказательств. Иранские власти обвинили США во лжи.

В воскресенье Дональд Трамп опубликовал твит, в котором предупредил, что в отношении виновного в нападениях, как только будет точно установлено, кто это, может быть применена военная сила.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.

Новые данные

В понедельник ряд официальных представителей США на условиях анонимности побеседовали с журналистами New York Times, Эй-би-си и Рейтер.

По их словам, установлено, что по целям в Саудовской Аравии было нанесено 19 ударов с западо-северо-западного направления. Подконтрольная хуситам территория Йемена находится на юго-западе.

В доказательство США предъявили увеличенные изображения нефтехранилищ с повреждениями на западной стороне.

По мнению американской разведки, эти данные говорят о том, что дроны были запущены из северной части Персидского залива, из Ирана или Ирака.

Также источники New York Times в США рассказали, что в нападении кроме дронов, возможно, были задействованы крылатые ракеты, но не все из них долетели до цели.

Эй-би-си приводит слова высокопоставленного представителя американской администрации, что Дональд Трамп не сомневается в причастности Ирана.

Иран категорически отрицает, что атака была произведена с его территории. Накануне министр иностранных дел страны Джавад Зариф заявил, что нападки Вашингтона - часть обещанной Трампом "кампании максимального давления" на Тегеран, наряду с санкциями и попытками помешать развитию иранской ядерной программы.

Что с ценами на нефть?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Весь район Абкайка был объят дымом

Инцидент в Саудовской Аравии привел к сокращению суточной добычи нефти в королевстве примерно на 50%. В мировом масштабе это означает, что поставки нефти сократились на 5%, а цены на сырье пошли резко вверх.

Сырая нефть марки Brent подскочила на 10% до 66,28 доллара за баррель. Bloomberg отмечает, что это самый большой ценовой всплеск внутридневной торговли с 1988 года.

Нефть сорта West Texas Intermediate подорожала на 8,9% и торгуется на азиатских биржах по цене 59,75 долларов за баррель.

Цены немного снизились, после того как президент Трамп распорядился задействовать резервы США.

Почему хуситы взяли ответственность на себя?

Йеменские повстанцы-хуситы неоднократно обстреливали населенные районы в Саудовской Аравии в отместку за то, что Эр-Рияд поддерживает йеменские власти в их затяжном конфликте.

В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере четверо саудовских гражданских лиц.

Конфликт между властями и повстанцами обострился в начале 2015 года, когда хуситы, исповедующие один из вариантов шиизма, захватили контроль над значительной частью страны и вынудили президента Абд-Раббу Мансура Хади бежать за границу.

ОАЭ, Саудовская Аравия и еще семь арабских государств создали коалицию, чтобы восстановить власть в Йемене. По их мнению, хуситы действуют при поддержке Ирана.

По данным ООН, хуситы недавно взяли на вооружение дроны новой модели UAV-X, способные атаковать цели на расстоянии до 1500 километров.

Представитель хуситов заявил в субботу, что операции против саудовских объектов будут только расширяться и становиться с каждым разом все более болезненными, "до тех пор, пока будет продолжаться их агрессия и блокада".