"Халк - за добро". Актер Марк Руффало ответил Борису Джонсону

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актера Марка Руффало не впечатлили высказывания Бориса Джонсона о Халке

Голливудский актер Марк Руффало, известный по роли супергероя Халка, раскритиковал премьер-министра Великобритании, сравнившего брексит с могучим зеленым персонажем из комиксов и фильмов.

В большом интервью британскому таблоиду Mail on Sunday премьер Борис Джонсон назвал выход Британии из ЕС подобным перевоплощению ученого Брюса Баннера в гигантского разъяренного Халка, который "всегда вырывается наружу, сколько бы его ни удерживали кандалы".

Цитата Джонсона породила волну мемов в интернете, а Марк Руффало, регулярно играющий Халка с 2012 года, отозвался твитом, в котором заметил, что вообще-то Халк обычно на стороне добра.

Невероятный Халк - герой комиксов издательства "Marvel", в которого превращается ученый Брюс Баннер, когда его начинают переполнять негативные эмоции.

Правообладатель иллюстрации Marvel Studios Image caption Марк Руффало играет Халка с 2012 года

В воскресенье большую часть первой полосы газеты Mail on Sunday занимал гигантский заголовок: "Мы вырвемся из ЕС, как Невероятный Халк". В этом интервью Джонсон заявил, что готов ослушаться закона, недавно принятого британским парламентом, и вывести Британию из ЕС без всякого договора, если его так и не будет к 31 октября.

"Чем безумнее становится Халк, тем он сильнее", - добавил премьер-министр Великобритании.

"Баннера сдерживают оковы, но когда его провоцируют, он их разрывает", - продолжил он.

"Халк всегда вырывается наружу, какими бы крепкими ни были кандалы. И то же самое с этой страной. Вы выйдем [из ЕС] 31 октября, мы это сделаем", - подытожил Джонсон.

"Халк лучше всего работает в команде"

Но Марк Руффало, будучи экспертом в том, что касается поведения и мотивации Невероятного Халка, не согласился с метафорой британского премьера.

"Борис Джонсон забывает, что Халк сражается только на стороне добра. "Безумный и сильный" также может означать "твердолобый и разрушительный", - написал Руффало в своем твите.

"Халк лучше всего работает, будучи в команде, а когда он один - это катастрофа. Плюс… с ним всегда доктор Баннер с его научными знаниями и здравым смыслом".

Пропустить Twitter пост , автор: @MarkRuffalo Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 15 сентября 2019 г.

Недоумение Руффало по поводу метафоры Бориса Джонсона разделил Ги Верхофстадт, координатор Европарламента по брекситу.

"Даже по трамповским стандартам, сравнение с Халком инфантильно, - написал Верхофстадт в своем твите. - Оно должно напугать ЕС? Или впечатлить британскую публику? Или Борис Джонсон так притворяется, что ему не страшно?"

Пропустить Twitter пост , автор: @guyverhofstadt Even to Trumpian standards the Hulk comparison is infantile. Is the EU supposed to be scared by this? The British public impressed? Is this Boris Johnson whistling in the dark? https://t.co/g6FwEQCTMG — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 15 сентября 2019 г.

В понедельник днем Борис Джонсон встречается с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Ожидается, что Джонсон заявит о своем желании добиться договора о брексите к 18 октября, после решающего саммита ЕС.

Джонсон также планирует сказать, что если соглашение не будет достигнуто, он выведет Британию из ЕС и без него, несмотря на принятый в сентябре закон, предписывающий в этом случае просить у ЕС отсрочки.

Сравнения с супергероем Халком вызвали всплеск иронии и креатива в соцсетях.

"Что вам НЕ полагается делать?"

"ЛОМАТЬ КОНСТИТУЦИЮ"

"А что вы сделали"

"СЛОМАЛ КОНСТИТУЦИЮ".

"Борис "Невероятный Халк" Джонсон".

А этот твит - от депутата от оппозиционной Лейбористской партии:

Пропустить Twitter пост , автор: @alexsobel The Hulk is a an uncontrollable and frankly mindless destructive force his saving grace is his alter-ego the gentle and brilliant Bruce Banner. If Boris Johnson wants to be the Hulk then Parliament must be Bruce Banner https://t.co/i6I2iJkK5V — (((Alex Sobel MP))) (@alexsobel) 14 сентября 2019 г.

"Халк - неуправляемая и, честно говоря, бездумная разрушительная сила. Его спасает только альтер-эго, мягкий и замечательный Брюс Баннер. Если Борис хочет быть Халком, то парламент должен быть Брюсом Баннером", - написал лейборист Алекс Собел.

Однако соратники Джонсона одобрительно отозвались о его обороте речи.

"Халк - победитель, он очень популярен", - сказал в интервью Sky News министр по делам выхода из Европейского союза Стивен Баркли.