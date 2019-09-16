"Халк - за добро". Актер Марк Руффало ответил Борису Джонсону
Голливудский актер Марк Руффало, известный по роли супергероя Халка, раскритиковал премьер-министра Великобритании, сравнившего брексит с могучим зеленым персонажем из комиксов и фильмов.
В большом интервью британскому таблоиду Mail on Sunday премьер Борис Джонсон назвал выход Британии из ЕС подобным перевоплощению ученого Брюса Баннера в гигантского разъяренного Халка, который "всегда вырывается наружу, сколько бы его ни удерживали кандалы".
Цитата Джонсона породила волну мемов в интернете, а Марк Руффало, регулярно играющий Халка с 2012 года, отозвался твитом, в котором заметил, что вообще-то Халк обычно на стороне добра.
Невероятный Халк - герой комиксов издательства "Marvel", в которого превращается ученый Брюс Баннер, когда его начинают переполнять негативные эмоции.
- Кэмерон: "Джонсон не верил в брексит и поддержал его ради карьеры"
- Борис Джонсон отрицает, что лгал королеве о причинах приостановки работы парламента
- Шотландский суд признал приостановку работы британского парламента незаконной
В воскресенье большую часть первой полосы газеты Mail on Sunday занимал гигантский заголовок: "Мы вырвемся из ЕС, как Невероятный Халк". В этом интервью Джонсон заявил, что готов ослушаться закона, недавно принятого британским парламентом, и вывести Британию из ЕС без всякого договора, если его так и не будет к 31 октября.
"Чем безумнее становится Халк, тем он сильнее", - добавил премьер-министр Великобритании.
"Баннера сдерживают оковы, но когда его провоцируют, он их разрывает", - продолжил он.
"Халк всегда вырывается наружу, какими бы крепкими ни были кандалы. И то же самое с этой страной. Вы выйдем [из ЕС] 31 октября, мы это сделаем", - подытожил Джонсон.
"Халк лучше всего работает в команде"
Но Марк Руффало, будучи экспертом в том, что касается поведения и мотивации Невероятного Халка, не согласился с метафорой британского премьера.
"Борис Джонсон забывает, что Халк сражается только на стороне добра. "Безумный и сильный" также может означать "твердолобый и разрушительный", - написал Руффало в своем твите.
"Халк лучше всего работает, будучи в команде, а когда он один - это катастрофа. Плюс… с ним всегда доктор Баннер с его научными знаниями и здравым смыслом".
Недоумение Руффало по поводу метафоры Бориса Джонсона разделил Ги Верхофстадт, координатор Европарламента по брекситу.
"Даже по трамповским стандартам, сравнение с Халком инфантильно, - написал Верхофстадт в своем твите. - Оно должно напугать ЕС? Или впечатлить британскую публику? Или Борис Джонсон так притворяется, что ему не страшно?"
В понедельник днем Борис Джонсон встречается с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Ожидается, что Джонсон заявит о своем желании добиться договора о брексите к 18 октября, после решающего саммита ЕС.
Джонсон также планирует сказать, что если соглашение не будет достигнуто, он выведет Британию из ЕС и без него, несмотря на принятый в сентябре закон, предписывающий в этом случае просить у ЕС отсрочки.
Сравнения с супергероем Халком вызвали всплеск иронии и креатива в соцсетях.
"Что вам НЕ полагается делать?"
"ЛОМАТЬ КОНСТИТУЦИЮ"
"А что вы сделали"
"СЛОМАЛ КОНСТИТУЦИЮ".
"Борис "Невероятный Халк" Джонсон".
А этот твит - от депутата от оппозиционной Лейбористской партии:
"Халк - неуправляемая и, честно говоря, бездумная разрушительная сила. Его спасает только альтер-эго, мягкий и замечательный Брюс Баннер. Если Борис хочет быть Халком, то парламент должен быть Брюсом Баннером", - написал лейборист Алекс Собел.
Однако соратники Джонсона одобрительно отозвались о его обороте речи.
"Халк - победитель, он очень популярен", - сказал в интервью Sky News министр по делам выхода из Европейского союза Стивен Баркли.