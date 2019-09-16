"Это не розыгрыш". Создатель золотого унитаза - о краже из дворца Бленхейм

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Унитаз был подключен к системе канализации дворца

"Мне кажется, я оказался в фильме про похищение", - сказал итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан, комментируя ситуацию с украденным золотым унитазом из дворца Бленхейм в графстве Оксфордшир.

Художник заявил, что его очень огорчили предположения, что он сам инсценировал кражу экспоната ради розыгрыша.

Унитаз, стоимость которого оценивается в 6 млн долларов, был похищен в субботу из семейной резиденции Черчиллей, где проходит выставка работ Каттелана, и до сих пор не найден.

В тот же день был задержан 66-летний мужчина, которого затем отпустили под залог.

Управляющий дворца Бленхейм Доминик Хэйр сказал в интервью Би-би-си: "Демонстрация произведений искусства всегда сопряжена с риском. Наверное, надежнее всего просто поместить их в сейф и запереть. Однако нам кажется, риск того стоит".

Работающий унитаз под названием "Америка" был выставлен во дворце в четверг и стал частью экспозиции итальянского художника.

Посетители могли воспользоваться золотым унитазом по назначению, для чего нужно было заранее записаться. Каждый желающий получал в свое распоряжение три минуты.

Полиция считает, что кража была совершена группой преступников, которые воспользовались двумя автомобилями.

Правообладатель иллюстрации Blenheim Palace Image caption Маурицио Каттелан утверждает, что похищение не было инсценировано

В августе сводный брат владельца замка Эдвард Спенсер-Черчилль сказал, что украсть унитаз было бы крайне непростой задачей.

Унитаз был подключен к канализационной системе дворца, и его кража нанесла значительный ущерб дворцу из-за затопления.

Правообладатель иллюстрации John Lawrence Image caption Во дворце Бленхейм родился Уинстон Черчилль

Доминик Хэйр сказал, что это первая подобная кража из дворца, в котором родился Уинстон Черчилль. Он отметил, что в здании установлена современная охранная система.

"Но суть в том, что это случилось, и нам необходимо хорошенько проверить свои методы работы и вновь их улучшить", - сказал он.

Американская мечта

Из-за кражи дворец Бленхейм был закрыт в субботу, но в воскресенье вновь принимал посетителей.

Экспонат рассматривают как острую сатиру на чрезмерное богатство в США. В 2017 году Нью-Йоркский Музей Гуггенхайма, в котором он выставлялся, предложил унитаз американском президенту Дональду Трампу для украшения Белого дома, однако этот вариант лидера США не устроил.

По словам Хэйра, золотой унитаз является отражением американской мечты. "Сама идея - когда нечто чрезвычайно ценное и элитарное становится доступным, возможно, для всех, ведь мы все ходим в туалет, когда нам нужно. Это иронично, что через два дня после того, как унитаз открыли для посетителей, его тут же украли", - сказал он.

Хэйр не исключает, что похитители могут расплавить унитаз и продать его частями.