"Подиумгейт" и конфуз Бориса Джонсона в Люксембурге. Фотография
Британский премьер Борис Джонсон попал в ситуацию, которую пресса назвала "подиумгейтом": он отказался выходить на пресс-конференцию после встречи с люксембургским премьером Ксавье Беттелем, а тот, оставшись на подиуме один, назвал брексит и позицию Джонсона "кошмаром".
Борис Джонсон в понедельник встречался в Люксембурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
Встречи оказались бесплодными: оба собеседника повторили Джонсону общую позицию Евросоюза: переписать соглашение о выходе, чего добивается британский премьер, невозможно, тем более что правительство Джонсона так до сих пор и не предложило приемлемое для ЕС альтернативное решение проблемы ирландской границы.
Конфуз с совместной пресс-конференцией стал заключительным ярким аккордом, иллюстрирующим содержание всего визита.
На улице перед зданием правительства Люксембурга, где должна была пройти пресс-конференция, собралась маленькая, но очень шумная демонстрация противников Джонсона и брексита, и британский премьер отказался выступать под их крики.
По имеющимся у Би-би-си сведениям, британская делегация просила перенести пресс-конференцию внутрь, но люксембуржцы ответили отказом.
Ксавье Беттель, проводив Джонсона, вышел к прессе один, назвал позицию британского премьера и всю ситуацию вокруг брексита "кошмаром" и призвал Джонсона не пытаться свалить вину за возможный жесткий разрыв на Евросоюз.
"Хватит разговоров, действуйте, - сказал Беттель, указывая на пустой пюпитр рядом с ним, - наши граждане хотят знать, что будет с ними через шесть недель. Им нужна ясность, им нужна определенность, им нужна стабильность. Вы не имеете права держать их будущее в заложниках ради выгоды вашей политической партии".