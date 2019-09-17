Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Их освободили досрочно

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве, покинули колонию, где отбывали наказание. Алексеевский суд в Белгородской области постановил освободить их условно-досрочно еще 6 сентября, решение суда не было обжаловано и по истечении 10 суток вступило в силу. Вместе с футболистами освобожден и брат Кокорина Кирилл.

Прокуратура поддержала досрочное освобождение футболистов, сообщили в ведомстве, так как в колонии они "зарекомендовали себя с положительной стороны, сразу были трудоустроены, получили два поощрения".

Во вторник рядом с колонией собрались несколько десятков человек - в основном журналисты, приехавшие встречать Кокорина и Мамаева. В самой колонии к такому ажиотажу были готовы - по периметру забора с колючей проволокой стояли сотрудники ФСИН, полицейские и кинологи.

Встречать Кокорина приехали родственники. Машину, за рулем которой сидел отчим футболиста, окружили журналисты - резко сдав назад, он переехал ногу одного из них. Корреспонденту пришлось вызвать скорую помощь, а отчима Кокорина проводили в машину ДПС, но задерживать не стали.

В итоге около 9:30 утра братья Кокорины вышли из колонии, сели в машину и уехали, не став общаться с журналистами. Мамаев. за которым никто не приехал, уехал вместе с ними.

Разочарованные корреспонденты осадили их адвоката, который сообщил, что Кокорин, которого ранее сватали сразу в несколько российских клубов, вчера подписал новый контракт с "Зенитом", за который и выступал, а Мамаев формально остается игроком "Краснодара".

Как и почему освобождали футболистов

Спортсмены вели себя в колонии достойно и заслужили УДО, заявил в день решения суда заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

Он сообщил Интерфаксу, что футболисты пропагандировали здоровый образ жизни, и благодаря им "по всей стране запущен спортивный почин занятий спортом, во многих СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь".

"Больше половины заключенных, которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый спортивный образ жизни", - добавил он.

Кокорин и Мамаев были задержаны в октябре 2018 года, в мае Пресненский суд признал их виновными в участии в двух драках, произошедших утром 8 октября в центре Москвы.

Первая потасовка произошла у гостиницы "Пекин", в результате нее пострадал водитель сотрудницы Первого канала. За ней последовала драка с директором департамента минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Полузащитника "Краснодара" Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима, а нападающего "Зенита" Кокорина - к году и шести месяцам колонии общего режима. Осужденные признали вину частично.