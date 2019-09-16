Половина животных, спасенных из Храма тигров в Таиланде, погибла

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По версии властей, большая часть тигров умерла от вируса

Более половины тигров, спасенных в 2016 году из монастыря в Таиланде, где им грозило жестокое обращение, погибли.

За три года с тех пор как животных спасли из монастыря в провинции Канчанабури, где в холодильнике были обнаружены останки тигрят и других животных, 86 из 147 спасенных тигров умерли.

Многие тигры скончались от заражения вирусом, после того как ослабли из-за переезда, сообщили в таиландской службе национальных парков.

Еще одна названная чиновниками причина - генетические проблемы из-за кровосмешения в этой группе животных. Но экологи сомневаются, что тигров правильно содержали.

Монахи храма, из которого спасли тигров, по-прежнему отрицают обвинения в жестоком обращении с животными и торговле их органами.

Храм в провинции Канчанабури, ранее известный как Храм тигров, закрыт с 2016 года. В отношении его монахов рассматривается несколько судебных исков.

Что случилось с тиграми?

С момента вывоза их из храма в 2016 году животных содержали на двух базах в соседней провинции Ратчабури, так как считали, что тигры могут погибнуть в естественных условиях.

Но и в контролируемой среде из 147 тигров в выжил только 61. Представители властей говорят, что часть тигров заразилась вирусом чумки. Заболевшим тиграм было трудно дышать и есть, в результате большая часть скончалась.

Правообладатель иллюстрации WFFT Image caption До закрытия в 2016 году Храм тигров ежегодно привлекал тысячи туристов

В беседе с агентством Рейтер смотритель храма Атхитхат Сримани отверг обвинения в том, что тигры могли скончаться из-за перекрестного размножения и кровосмешения. Он считает, что правительство пытается переложить с себя вину за их смерть.

Осонователь экозащитной организации Wildlife Friends Foundation Thailand Эдвин Уик сказал Би-би-си, что животных содержали в тесных клетках, из-за чего вирус быстро распространился.

Чумка излечима при правильном режиме питания, наличии лекарств, биодобавок, чистой воды и места для прогулок, говорит он. Однако ограниченный госбюджет не позволял обеспечить тиграм такие условия.

"Если говорить предельно честно, кто будет готов разместить столько тигров в один момент?, - спрашивает Уик. - Властям стоило попросить помощи, он они настояли на том, чтобы все сделать самим".

Прибыльная торговля

Джонатан Хед, корреспондент Би-би-си в Юго-Восточной Азии

Гибель такого количества тигров в двух государственных учреждениях снова привлекла внимание к проблеме содержания этих животных в неволе - не только в Таиланде, но и в соседних Лаосе и Китае, где количество тигров в неволе постоянно растет.

Несмотря на обещания правительств Лаоса и Китая сократить количество тигров, содержащихся на так называемых тигриных фермах, оно продолжает расти.

Сегодня в Таиланде в неволе содержится около двух тысяч тигров. Многие из них содержатся в частных хозяйствах, а не в государственных учреждениях.

Тигры - это прибыльный бизнес. Особенно они популярны среди китайских туристов, которые составляют около трети всех туристов, приезжающих в Таиланд.

Тигры быстро размножаются, и всегда есть подозрение, что какую-то их часть используют в нелегальной торговле тигриными органами, которая в свою очередь придает импульс браконьерству в Юго-Восточной Азии.

Экологи говорят, что профильным институтам Таиланда нужно больше финансирования, чтобы начать переселять тигров из частных вольеров в госучреждения, а индустрия разведения тигров в целом нуждается в более плотном регулировании.

Что такое храм тигров?

Тигриный монастырь в таиландской провинции Канчанабури был очень популярен среди туристов. В прошлом монастырь также был одной из самых дорогих достопримечательностей Таиланда.

Посетителям разрешалось кормить животных и фотографироваться с ними за деньги, несмотря на то что монастырю было запрещено взимать любую плату.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В холодильнике на кухне Храма тигров в 2016 году нашли останки 40 тигрят

Журнал National Geographic написал, что монахи разводят тигров ради прибыли.

В организации Wildlife Friends Foundation Thailand тоже полагают, что тигров выращивали на продажу или на органы для продажи, но доказательств этого не предъявляют.

В 2016 году при полицейском рейде в храме в холодильнике были найдены останки 40 тигрят.