Правообладатель иллюстрации US government / Digital Globe Image caption Нефтеперерабатывающий завод в Абкайке. В красных квадратиках - нанесенные точечные воздушные удары

Над Ираном сгущаются тучи

США винят Иран в нападении на нефтяные заводы Саудовской Аравии. По сведениям американцев, 19 целей поражены, вероятно, с дронов и крылатыми ракетами, причем удары нанесены с севера и северо-запада, то есть с территорий Ирана, Ирака или северной части Персидского залива.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что чрезвычайно обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и поведением Ирана, который, по его словам, дестабилизирует весь регион.

Дональд Трамп предупредил, что в отношении агрессора может быть применена военная сила. Американский президент подчеркнул, однако, что хотел бы избежать войны.

Иран отвергает все эти обвинения.

Евросоюз: Борис, мы не уступим

Правообладатель иллюстрации Reuters

Британский премьер Борис Джонсон в понедельник впервые встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Перед встречей Джонсон говорил об "осторожном оптимизме", но получил от Юнкера ожидаемый ответ в духе "шлите ваши предложения, мы их рассмотрим и решим".

Брюссель дал понять Борису Джонсону: запугать нас угрозой "жесткого" выхода Великобритании не удастся.

Павел Устинов получил 3,5 года колонии

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Павел Устинов в суде 16 сентября

Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова, обвиненного в применении насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции 3 августа, к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Сам он вину не признавал и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста.

"Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", - рассказывал Устинов в суде.

Видео задержания Устинова со всеми подробностями в нашем дайджесте ниже.

Выборы в Израиле: без Либермана никуда?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Израиле во вторник проходят внеочередные всеобщие выборы.

Аналитики пристально наблюдают за тем, сколько голосов получит партия "Наш дом Израиль", которую возглавляет выходец из Молдовы Авигдор Либерман. Партию поддерживают многие русскоязычные израильтяне.

Возможно, судьба следующей правящей коалиции находится в руках Либермана.

FT: даже сумасброды не хотят войны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нефтяная промышленность Саудовской Аравии оказалась под угрозой

В течение десятилетий одним из главных геополитических рисков считалось возможное нападение на нефтяную промышленность Саудовской Аравии. И вот это произошло, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Да, мир сейчас менее зависим от ближневосточной нефти. Плохо то, что лидеры США, Саудовской Аравии и Ирана настойчивы, сумасбродны, готовы идти на риск и способны на неверные решения.

Но есть основания надеяться на лучшее. Ни США, ни Саудовская Аравия, ни Иран по разным причинам не хотят полномасштабной войны. У всех сторон достаточно причин для того, чтобы отойти от края пропасти.

Guardian: перебои с нефтью могут пойти на пользу

В результате атаки на заводы в Саудовской Аравии цены на нефть подскочили стремительнее, чем когда бы то ни было за последние 30 лет, и мировой экономике угрожает рецессия, пишет Guardian.

Аналитики рынка говорят, что цена за баррель может достичь 100 долларов в течение ближайших недель, если будут продолжаться перебои с поставками ближневосточной нефти. Многое зависит от того, как быстро саудовцы смогут восстановить свои производственные мощности.

Другие эксперты считают, что все это может пойти на пользу человечеству, так как подтолкнет страны и правительства к возобновляемым источникам энергии.

Japan Times: налысо в знак протеста

Правообладатель иллюстрации EPA

В Сеуле лидер оппозиционной партии "Свободы Кореи" Хван Гёан побрился налысо перед зданием канцелярии президента Южной Кореи, пишет Japan Times.

Таким способом политик протестовал против решения президента назначить министром юстиции человека, в адрес которого звучат обвинения в злоупотреблении властью.

Ранее в знак протеста публично побрились налысо две женщины-депутаты парламента.

Так все-таки объединятся или нет?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Россия и Беларусь договорились частично объединить экономики, и фактически речь идет о создании конфедеративного государства, написала 16 сентября газета "Коммерсант".

В Минске статью предложили расценивать как "досужие журналистские штампы". Независимость - это святое, и никаких совместных органов управления не создается, сказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

На YouTube предлагают лечить рак содой. Что???

Журналисты Би-би-си обнаружили на YouTube десятки видео на разных языках, содержавших ложную информацию о способах лечения различных заболеваний. В основном это фейковые лекарства от рака.

У некоторых видео больше миллиона просмотров. В качестве "лекарства" от рака там рекомендуют куркуму, соду и прочие абсолютно бесполезные средства.

Театр, Росгвардия, тюрьма

Сестра актера Павла Устинова рассказала Русской службе Би-би-си об аресте и приговоре брату, а также о том, как к этой истории отнеслись его коллеги из театра.

Media playback is unsupported on your device Театр, Росгвардия, тюрьма. Сестра Павла Устинова - о его деле и приговоре

Дайджест подготовили Александр Баранов и Борис Максимов, bbcrussian.com