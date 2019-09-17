Нетаньяху против экс-главы генштаба: Израиль голосует второй раз за пять месяцев

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Согласно опросам, Нетаньяху и Бени Ганцу придется побороться за контроль над правительством

В Израиле проходят вторые за последние пять месяцев всеобщие выборы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назначил повторное голосование после того, как после весенних выборов ему не удалось сформировать правящую коалицию.

Согласно опросам общественного мнения, примерно одинаковое количество избирателей поддерживают его партию "Ликуд" и оппозиционную партию "Кахоль-лаван", которую возглавляет бывший глава генштаба Бени Ганц.

Поскольку за всю историю существования Израиля ни одна партия ни разу не набрала большинства мест в Кнессете и страной всегда правили коалиции, то сейчас все внимание обращено на то, сколько именно голосов и депутатских мест получат менее крупные партии.

Переговоры между партиями о создании новой коалиции начнутся немедленно по окончанию голосования вечером во вторник, после того как будут опубликованы экзитполы.

Почему досрочные выборы?

На апрельских выборах как "Ликуд", так и "Кахоль-лаван" заручились 35 депутатскими мандатами. Всего в израильском парламенте 120 депутатов.

Тогда Биньямин Нетаньяху объявил о победе, и на какой-то момент казалось, что ему удастся создать правящую коалицию при помощи менее крупных правых и религиозных партий.

Но несколько недель переговоров между партиями не привели к результату и Кнессет самораспустился в основном потому, что партия "Наш дом Израиль", которая считается представительницей интересов русскоязычных израильтян, отказалась сотрудничать с религиозными партиями.

На первый взгляд это кажется результатом столкновений ценностей религиозных и нерелигиозных партий, говорит корреспондент Би-би-си Том Бейтман из Иерусалима.

Но у Нетаньяху было все меньше возможностей сколотить коалицию, так как его политические позиции ослаблены целым рядом обвинений в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам Нетаньяху категорически отрицает все обвинения.

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Чем Нетаньяху привлекает избирателей?

Текущая кампания имеет еще более отчетливый крен в сторону правых сил.

На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что он намерен распространить суверенитет Израиля на долину реки Иордан, если его переизберут на должность премьера в пятый раз. Это обещание фактически означает аннексию 30% Западного берега реки Иордан, который палестинцы хотят сделать частью своего будущего государства.

Лидеры палестинцев назвали такой план военным преступлением, которое убивает всякую надежду на достижение мира.

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Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Газу и Голанские высоты в 1967 году. В 1980 году Израиль провел аннексию Восточного Иерусалима, а в 1981 году - Голанских высот, но большинство стран мира по сей день не признают эти территории израильскими.

Западный берег с тех пор является камнем преткновения в палестино-израильском конфликте. Там и в Восточном Иерусалиме Израилем построено около 140 поселений, которые, с точки зрения международного права, являются незаконными, хотя сам Израиль их таковыми не признает. В поселениях сейчас проживает более 600 тыс. евреев. Палестинцы настаивают на выдворении этих поселенцев со спорных территорий.

"Мы находимся на высшей точке перемен в истории еврейского народа и государства Израиль", - написал Нетаньяху в газете Maariv в понедельник.

"Сегодня я прошу вас проявить уверенность, чтобы завершить историческую миссию и навсегда укрепить границы Израиля и его безопасность", - отметил он.

Что обещал Бени Ганц?

Нетаньяху придется столкнуться с центристским альянсом, куда входят отставные генералы, обещающие покончить с разногласиями внутри Израиля.

Ганц написал в газете Maariv, что победа "Кахоль-лаван" "изменит курс корабля Израильской демократии". Ганц основал партию в феврале этого года вместе с бывшим министром финансов страны Яиром Липидом.

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"Никаких призывов к расколу в попытке разделить и завоевать. Вместо этого - быстрые действия для создания единого правительства. Не обращать внимания на интересы групп влияния. Вместо этого - правительство, которое учитывает интересы большинство израильтян", - говорит Ганц.

Пока не совсем ясно отношение лидера оппозиции к плану Нетаньяху аннексировать часть оккупированного Западного берега на границе с Иорданией. Ганц не уточнял, принимает ли он идею создания палестинского государства, хотя он отвергает план полного выхода с Западного берега.

Почему маленькие партии так важны?

Финальные опросы показывают, что и Нетаньяху, и Ганцу придется побороться за контроль над правительством.

Баланс во власти может создать бывший соратник Нетаньяху, а ныне его оппонент Авигдор Либерман, лидер правой партии "Наш дом - Израиль".

Ранее Либерман призывал Нетаньяху не формировать коалицию, поскольку он отказался прекращать спор с религиозными партиями по поводу закона об освобождении от военной службы для ультраортодоксальных молодых людей.

По словам Либермана, единственный выход для Нетаньяху для удержания власти - это создание светского коалиционного правительства, в которое войдут партии "Ликуд" и "Кахоль-лаван". Однако Нетаньяху такой вариант отвергает.