На границе Кыргызстана с Таджикистаном произошла перестрелка. Погиб пограничник

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В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе погиб один военнослужащий, сообщает пограничная служба Кыргызстана. Сегодня стало известно, что погибший - 41-летний Равшан Муминов, прапорщик погранслужбы и отец троих детей.

Всего в перестрелке пострадали 13 человек, из которых семь военнослужащих и шесть граждан Кыргызстана, сообщили в погранслужбе. Еще один пострадавший - 14-летний подросток.

Погранслужба Кыргызстана утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв сначала кыргызский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.

Однако таджикская сторона в свою очередь обвиняет в эскалации конфликта Кыргызстан.

Пресс-секретарь мэрии города Исфары Икбол Тешаев прокомментировал изданию Sputnik в Таджикистане ситуацию на границе. Тешаев считает, что Кыргызстан нарушает соглашения от 2014 года, по которым кыргызы не имеют права проводить строительные работы на неописанной территории.

"Причиной столкновения два дня назад стало начало строительства гражданами Таджикистана на неописанном участке государственной границы. В ответ на это кыргызстанец также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в этой местности", - сообщили в погранслужбе.

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков в разговоре с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином возложил ответственность за начало перестрелки на Таджикистан и заявил, что считает случившееся неприемлемым.

Это уже третий в 2019 году конфликт с жертвами на кыргызско-таджикистанской границе - дважды до этого приходилось эвакуировать жителей приграничного Аксая.

В июле очередной конфликт на границе стал причиной внеочередной встречи глав государств - Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона. Президенты обещали обсудить вопрос спорных границ, Жээнбеков обещал обеспечить безопасность в приграничных районах.

Причиной частых конфликтов на кыргызско-таджикской границе становятся неописанные участки, оставшиеся после развала СССР. Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 976 километров, только 500 из которых уточнены.

Очагами конфликтов становятся территории, считающиеся анклавами на территории Кыргызстана и Таджикистана. В одном из случаев это был Ворух - село с 40-тысячным населением в Исфаринском районе Таджикистана. В июле его жители установили флагшток, который не понравилось проживающим в кыргызском селе Аксай.

В ход завязавшегося конфликта погиб один гражданин Таджикистана, 16 пострадали, был тяжело ранен сотрудник милиции Кыргызстана. Решение о статусе Воруха принималось в советское время, исходя из концепции, что все эти территории относятся к СССР.