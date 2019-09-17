Правообладатель иллюстрации Constantine Konovalov/Facebook

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. рублей дизайнера Константина Коновалова, задержанного в день протестной акции 27 июля. При задержании полицейские сломали ему ногу.

Как сообщила "МБХ Медиа" пресс-секретарь суда Мария Михайлова, Коновалов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митинга).

Сам Коновалов написал в "Твиттере", что просил перенести заседание, так как находится в больнице, однако суд решил рассмотреть его дело в его отсутствие.

Пропустить Twitter пост , автор: @CKonovalov Какой-то произвол происходит прямо сейчас.

Я заранее уведомил суд, что нахожусь в больнице и не могу быть на заседании. Попросил перенести.



Сейчас присутствующие в других процессах в Савёловском суде сообщают, что мое дело будет рассмотрено без моего мнения и присутствия. https://t.co/laOAAUNgYK — Constantine (@CKonovalov) 17 сентября 2019 г.

30-летний дизайнер был задержан 27 июля на Тверской улице за несколько часов до начала протестной акции. В интернете появились фотографии, на которых видно, что он лежит на асфальте, и полицейские прижимают его ноги к бордюру.

Коновалов утверждал, что он вышел на ежедневную пробежку перед началом акции, и на него набросились стражи порядка.

"Повалили сначала на асфальт очень жестко, выкрутили руки, потом перетащили на другое место, где торчал бордюр. [Меня] положили коленкой на бордюр и, кажется, таким образом сломали ногу", - говорил дизайнер порталу "Медиазона".

Затем, по его словам, его несколько часов продержали в автозаках и отказывались предоставлять медпомощь, несмотря на боль в ноге. В больнице у него диагностировали закрытый внутрисуставный перелом кости ноги.

Media playback is unsupported on your device Избитые участники митинга 27 июля

Через неделю после задержания Коновалову позвонил участковый и сообщил, что на него составили протокол за участие в протестной акции.

Дизайнер подал жалобу в СКР на действия сотрудников полиции, однако в ведомстве не нашли нарушений со стороны полицейских.

В ответе на жалобу, который Коновалов опубликовал в "Твиттере", говорилось, что, согласно закону "О полиции", стражи порядка могут применять физическую силу, если "несиловые способы не обеспечивают обеспечение возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступления и административных правонарушений".