Дизайнера Коновалова, которому силовики сломали ногу перед акцией 27 июля, оштрафовали
Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. рублей дизайнера Константина Коновалова, задержанного в день протестной акции 27 июля. При задержании полицейские сломали ему ногу.
Как сообщила "МБХ Медиа" пресс-секретарь суда Мария Михайлова, Коновалов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митинга).
Сам Коновалов написал в "Твиттере", что просил перенести заседание, так как находится в больнице, однако суд решил рассмотреть его дело в его отсутствие.
30-летний дизайнер был задержан 27 июля на Тверской улице за несколько часов до начала протестной акции. В интернете появились фотографии, на которых видно, что он лежит на асфальте, и полицейские прижимают его ноги к бордюру.
Коновалов утверждал, что он вышел на ежедневную пробежку перед началом акции, и на него набросились стражи порядка.
"Повалили сначала на асфальт очень жестко, выкрутили руки, потом перетащили на другое место, где торчал бордюр. [Меня] положили коленкой на бордюр и, кажется, таким образом сломали ногу", - говорил дизайнер порталу "Медиазона".
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Затем, по его словам, его несколько часов продержали в автозаках и отказывались предоставлять медпомощь, несмотря на боль в ноге. В больнице у него диагностировали закрытый внутрисуставный перелом кости ноги.
Через неделю после задержания Коновалову позвонил участковый и сообщил, что на него составили протокол за участие в протестной акции.
Дизайнер подал жалобу в СКР на действия сотрудников полиции, однако в ведомстве не нашли нарушений со стороны полицейских.
В ответе на жалобу, который Коновалов опубликовал в "Твиттере", говорилось, что, согласно закону "О полиции", стражи порядка могут применять физическую силу, если "несиловые способы не обеспечивают обеспечение возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступления и административных правонарушений".