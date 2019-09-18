Прокурор попросил отпустить из СИЗО фигуранта "московского дела"

Правообладатель иллюстрации Aidar Gubaidulin's personal archive Image caption Айдар Губайдулин работал в компании "Сбербанк-Технологии"

Прокурор попросил вернуть дело фигуранта "дела 27 июля" Айдара Губайдулина в прокуратуру и изменить меру пресечения на подписку о невыезде. До сих пор он находился в СИЗО. Губайдулина обвиняют в покушении на насилие против полицейского.

Гособвинитель заявил ходатайство в начале заседания суда, который в среду должен был допросить потерпевшего полицейского Артема Килова, передает корреспондент Би-би-си. Обвинение также попросило об изменении меры пресечения - с ареста на подписку о невыезде.

Прокуратура должна уточнить фабулу обвинение, пояснил адвокат Губайдулина Максим Пашков. "Пустая бутылка не может причинить вред здоровью! Доказать, что она была полной, они не могут", - заявил адвокат.

Просьбу о ходатайстве об изменении меры пресечения и возвращении дела в прокуратуру зал, в котором сегодня собралось много людей, поддерживающих Губайдулина, встретил аплодисментами, кто-то из активистов успел крикнуть: "Свободу политзаключенным!"

Решение по ходатайству судья Олеся Менделеева вынесет в полдень.

Дело Губайдулина

Мещанский суд Москвы начал рассматривать дело 26-летнего программиста Губайдулина, которого обвиняют в покушении на насилие в отношении полицейского на акции 27 июля, накануне. Согласно материалам дела, он бросил в сторону силовиков пластиковую бутылку, но промахнулся.

Губайдулину предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, часть 1 статьи 318 УК РФ (покушение на насилие в отношении представителя власти). Свою вину он не признает.

Губайдулин был задержан 8 августа по следам протестной акции, которая прошла в Москве 27 июля.

Его обвиняют в том, что он бросил пластиковой бутылкой в сторону полицейского. Произошло это в тот момент, когда несколько правоохранителей с дубинками повалили на землю другого участника акции Бориса Канторовича и его девушку. Именно во время задержания Канторовича другой фигурант "Московского дела" Евгений Коваленко кинул урной в сторону полицейского, а затем получил за это три с половиной года колонии.

Бутылка, которую бросил 26-летний Губайдулин, цели не достигла. Обвиняемый и его адвокат настаивают, что пластиковая емкость была пустой и не могла никому причинить вреда. Следствие же утверждает, что бутылка была полной. Потерпевшим по его делу стал сотрудник УВД по Северному административному округу Артем Килов.

Семь приговоров

Ранее московские суды уже вынесли семь приговоров участникам протестных акций второй половины лета, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Первыми фигурантами "московского дела", которым вынесли приговоры, стали 25-летний Иван Подкопаев и 26-летний Данил Беглец, получившие три и два года колонии общего режима соответственно. 26-летний Кирилл Жуков также получил три года.

48-летний Евгений Коваленко был приговорен к трем с половиной года колонии общего режима. Все они обвинялись в применении насилия к представителям власти.

Кроме того, четыре года колонии по "дадинской" статье (неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий) получил участник согласованной протестной акции 10 августа 34-летний Константин Котов. А 30-летний Владислав Синица получил пять лет по обвинению в разжигании ненависти и угрозах применения насилия к родственникам силовиков.

В понедельник три с половиной года получил 23-летний актер Павел Устинов, обвинявшийся в применении насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции 3 августа. Сам он вину не признавал и настаивал на том, что вообще не участвовал в акции, а просто ждал друга.