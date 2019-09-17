Дерипаска подал в суд на западные СМИ. Какие три статьи ему не нравятся?

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Олег Дерипаска подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к британским газетам Times и Telegraph и американскому изданию Nation. Российский миллиардер требует опровержения статей, на которые ссылался минфин США, вводя санкции против него. Что это за публикации?

Минфин США в декабре прошлого года согласился снять санкции с группы компаний En+, "Русала" и ОАО "ЕвроСибЭнерго", после того как Дерипаска отказался от контроля над ними. В то же время сам бизнесмен остался в санкционном списке.

В марте Дерипаска подал иск против министерства финансов США, оспорив наложенные на него персональные санкции. "В качестве обоснования санкций минфин, по сути, ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад", - говорится в заявлении пресс-службы миллиардера, выпущенном во вторник.

Закон предусматривает право гражданина России защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде, поэтому иск Telegraph, Times и Nation подан в Арбитражный суд Краснодарского края, следует из заявления.

Из-за каких публикаций судится Дерипаска

Минфин США в документе, обосновывающем санкции в отношении Дерипаски, ссылался в том числе на три публикации в СМИ - именно в Telegraph, Times и Nation.

Представитель Дерипаски подтвердила Би-би-си, что речь в иске идет об этих трех статьях, прислав гиперссылки на них. Они были опубликованы в разные годы.

В материале издания Nation, вышедшем больше 10 лет назад - в октябре 2008 года, речь шла о контактах политтехнологов из штаба кандидата в президенты США Джона Маккейна с Дерипаской. В тексте он назван "путинским олигархом".

Авторы описывали покупку Дерипаской алюминиевого завода в Черногории: по версии издания, обсуждая сделку с одним из своих приближенных, миллиардер говорил, что она была заключена по инициативе президента России Владимира Путина: "Кремлю нужна зона влияния в Средиземноморье".

Представители Дерипаски впоследствии утверждали, что завод был куплен не по политическим, а по коммерческим причинам с целью превратить его в успешное предприятие.

Публикация в Times вышла 9 июля 2012 года. Статья начинается с таких слов: "Один из богатейших мировых бизнесменов, имеющий связи с британской политической элитой, был связан с жестоким мафиозным кланом и пользовался своими контактами в российских спецслужбах, чтобы шпионить за конкурентами".

Статья рассказывала о тяжбе Дерипаски с Михаилом Черным в Высоком суде Лондой. Черной утверждал, что был деловым партнером миллиардера, и требовал компенсацию за 13,2% акций "Русала". Дерипаска отрицал партнерство с Черным и утверждал, что тот лишь был его "крышей" - обеспечивал в начале 1990-х защиту его бизнесу.

Статья в Telegraph также вышла в июле 2012 года и описывала слушания в Высоком суде в Лондоне, где Черной требовал от Дерипаски 1 млрд долларов за потерю доли в "Русале"

Санкции США против Дерипаски

В январе 2018 года Дерипаска был включен в так называемый "кремлевский доклад" - список чиновников и бизнесменов, которые, по мнению американских властей, близки к президенту Путину. В апреле 2018 года бизнесмен и связанные с ним на тот момент восемь компаний попали под санкции США.

Впоследствии ему удалось вывести часть активов из-под американских санкций. В декабре 2018 года Дерипаска добился вывода из-под ограничений En+, "Евросибэнерго" и "Русала". Взамен ему пришлось снизить свою долю в этих компаниях ниже контрольной, а в советы директоров En+ и "Русала" ввели независимых директоров, включая граждан США и Европы, не связанных с бизнесменом.

Дерипаска в марте 2019 года подал в суд на минфин США и его главу Стивена Мнучина, а также на Office of Foreign Assets Control (OFAC) - структуру минфина, отвечающую за санкционную политику, и ее руководителя Андреа Гацки. Он потребовал снятия персональных санкций и удаления своего имени из "кремлевского доклада".

В мае 2019 года министерство финансов США раскрыло список документов, на которых основывалось решение включить миллиардера Олегу Дерипаску в список "кремлевских олигархов" и наложить на него санкции. Среди них обнаружились статьи в британских газетах и запросы в сервис Google Maps.