Обвиняемый в шпионаже Уилан: сотрудник ФСБ положил мне что-то в карман
Бывший американский морпех Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, заявил в суде, что его подставил сотрудник ФСБ, с которым он был знаком уже 10 лет. По мнению Уилана, этот человек подбросил ему флешку, где, по версии следствия, были секретные данные.
"Мне нельзя разглашать детали, но я могу сказать, что меня подставили. Я не совершал преступления. Я сходил в Кремль утром на экскурсию. Вернулся [в отель], чтобы переодеться для свадьбы. Человек пришел ко мне в номер, положил мне что-то в карман, после чего меня задержали", - заявил Уилан во вторник в суде (цитата по Интерфаксу).
По словам Уилана, этот человек был сотрудником ФСБ, с которым он был знаком на протяжении 10 лет. "Абсолютно никаких причин для его нахождения в моем номере не было", - сказал Уилан.
Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, Уилан заявил, что ему неизвестно, действительно ли на флешке, которую у него нашли, были секретные данные. "Я даже не знал, что она у меня, пока меня не арестовали. Это стопроцентная провокация", - сказал он.
Как заявлял ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков, его подзащитный думал, что на флешке, которую ему передали, была "информация для туриста в России, про храмы в том числе". Уилан не мог заранее посмотреть, что на флешке, а взял ее потому, что не знает русского языка, утверждал адвокат.
Когда суд во вторник оглашал решение, Уилан громко выступал, называя свое дело абсурдным.
Дело Уилана
Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что у него еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Он обратился за помощью к посольствам всех этих стран в России.
Уилану было предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). На изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. По версии следствия, Уилан работал на спецслужбы США.
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Бывший морпех и руководитель служб безопасности в нескольких фирмах отрицает обвинения в свой адрес и говорит, что приехал в Москву на свадьбу к другу.
"Я знаю имя друга, но не скажу его из соображений беспокойства за его частную жизнь", - говорил ранее Би-би-си брат Уилана Дэвид. Семья Пола также уверена в его невиновности.
Дело Уилана ведет следователь ФСБ Алексей Хижняк, который и раньше вел подобные дела - в частности, дело о госизмене, возбужденное в отношении экс-главы Балтийского центра диалога культур в Калининграде.
23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября. Во вторник, 17 сентября, Мосгорсуд признал это решение законным.