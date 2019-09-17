Обвиняемый в шпионаже Уилан: сотрудник ФСБ положил мне что-то в карман

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Бывший американский морпех Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, заявил в суде, что его подставил сотрудник ФСБ, с которым он был знаком уже 10 лет. По мнению Уилана, этот человек подбросил ему флешку, где, по версии следствия, были секретные данные.

"Мне нельзя разглашать детали, но я могу сказать, что меня подставили. Я не совершал преступления. Я сходил в Кремль утром на экскурсию. Вернулся [в отель], чтобы переодеться для свадьбы. Человек пришел ко мне в номер, положил мне что-то в карман, после чего меня задержали", - заявил Уилан во вторник в суде (цитата по Интерфаксу).

По словам Уилана, этот человек был сотрудником ФСБ, с которым он был знаком на протяжении 10 лет. "Абсолютно никаких причин для его нахождения в моем номере не было", - сказал Уилан.

Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, Уилан заявил, что ему неизвестно, действительно ли на флешке, которую у него нашли, были секретные данные. "Я даже не знал, что она у меня, пока меня не арестовали. Это стопроцентная провокация", - сказал он.

Как заявлял ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков, его подзащитный думал, что на флешке, которую ему передали, была "информация для туриста в России, про храмы в том числе". Уилан не мог заранее посмотреть, что на флешке, а взял ее потому, что не знает русского языка, утверждал адвокат.

Когда суд во вторник оглашал решение, Уилан громко выступал, называя свое дело абсурдным.

Пропустить Twitter пост , автор: @sarahrainsford As the judge read out his verdict, Paul Whelan told him 'I can speak louder' and carried on calling the case against him 'nonsense'. pic.twitter.com/soSdtfbwMw — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) 17 сентября 2019 г.

Дело Уилана

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что у него еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Он обратился за помощью к посольствам всех этих стран в России.

Уилану было предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). На изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. По версии следствия, Уилан работал на спецслужбы США.

Бывший морпех и руководитель служб безопасности в нескольких фирмах отрицает обвинения в свой адрес и говорит, что приехал в Москву на свадьбу к другу.

"Я знаю имя друга, но не скажу его из соображений беспокойства за его частную жизнь", - говорил ранее Би-би-си брат Уилана Дэвид. Семья Пола также уверена в его невиновности.

Дело Уилана ведет следователь ФСБ Алексей Хижняк, который и раньше вел подобные дела - в частности, дело о госизмене, возбужденное в отношении экс-главы Балтийского центра диалога культур в Калининграде.

23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября. Во вторник, 17 сентября, Мосгорсуд признал это решение законным.