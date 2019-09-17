Суд изъял имущество на 9 млрд рублей по делу главы района Подмосковья. Это не рекорд

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Клинский городской суд поддержал в полном объеме иск генпрокуратуры России об изъятии в доход государства активов на 9 млрд рублей (140 млн долларов), которые следствие считает имуществом бывшего главы Клинского района Александра Постриганя. Это меньше, чем в случае с Александром Шестуном, и столько же, сколько забрали у семьи полковника Захарченко.

"В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента отчужденного уже ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

В частности, изъяты здание кинотеатра "Мир", лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект "Торговые ряды Клина", рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, а также земли лесного фонда.

Иск был подан в отношении имущества бывшего чиновника и его близких лиц, полученного незаконным путем, напомнили в прокуратуре.

Ранее сумма оценивалась значительно ниже. В мае генпрокуратура сообщала, что в суд подан иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 4 млрд рублей, на это имущество был наложен арест.

Весной речь шла только о 407 объектах недвижимости, а не о 1700-х (квартиры, земельные участки, база отдыха и другое), а вот машин следователи насчитали столько же - автомобили марки Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi A8, Audi Q5.

Уже в июне появилась цифра 9 млрд рублей, ее назвал представитель генпрокуратуры Александр Куренной. Количество объектов недвижимости выросло до 1699.

Большая часть этих объектов недвижимости - земельные участки в Клинском районе, говорил Куренной. Увеличение суммы он объяснял информацией об участии Постриганя в бизнесе его сына.

9 млрд рублей - не рекорд для Московской области. В апреле этого года Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество почти на 10,5 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Именно эта сумма стала рекордной в практике изъятия имущества чиновников в государственную казну по одному делу.

Сообщалось, что у Шестуна изъяли сотни объектов недвижимости на 1,5 тысячах гектаров земли, 22 автомобиля, самоходный и речной транспорт, найденные по месту жительства чиновника элитные часы. Защита экс-главы Серпуховского района заявляла о необоснованности изъятия. Сам Шестун называл иск незаконным, а свое уголовное преследование связывал с намерением переизбраться главой района.

В декабре 2017 года суд обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко и его семьи. Стоимость их имущества она оценила более чем в 9 млрд рублей - столько же, сколько в случае с главой Клинского района.

Постригань руководил Клинским районом 17 лет - до 2014 года. Его задержали в июне 2018 года по подозрению в махинациях при сдаче жилого дома.

На Постриганя завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ и ст. 292 УК РФ). В августе 2019 года было заведено второе уголовное дело - о мошенничестве, присвоении, растрате и легализации имущества, добытого преступном путем.