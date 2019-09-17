Задержание рыбаков из КНДР российскими пограничниками. Что известно

Правообладатель иллюстрации The Press Office of FSB via TASS Image caption Иностранное судно, задержанное за добычу краба пограничной службой ФСБ в апреле этого года

В Японском море произошел инцидент с участием северокорейских рыбаков и российских пограничников. ФСБ сообщает, что вооруженные браконьеры напали на сотрудников погранслужбы. Задержаны два судна и 80 граждан КНДР.

Где?

Задержание прошло в районе банки (неглубокого морского участка, или отмели) Кито-Ямато в Японском море, это исключительная экономическая зона России, сообщает Федеральная служба безопасности.

По версии спецслужбы, задержаны браконьеры, которые вели промысел на двух шхунах и 11 мотоботах.

Как?

Экипаж одной из шхун осуществил вооруженное нападение на пограничников, заявляет ФСБ.

"Экипажем северокорейской шхуны, более 45 человек, осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Задержанные

Оба судна задержаны. Их решили конвоировать в Находку (Приморский край).

Задержаны более 80 граждан КНДР, уточнили в центре общественных связей ФСБ.

Реакция

В МИД России был вызван временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Чин Чжон Хеп. Он находился в министерстве больше часа.

На выходе дипломат отказался от комментариев.

"Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов", - говорится в сообщении МИД России.

Не первый раз

В начале апреля ФСБ сообщала о задержании в Японском море иностранного судна, которое вело незаконную ловлю краба. Судно и 22 члена экипажа тогда также были доставлены в Находку. Чтобы остановить судно, пограничником пришлось высадиться на него с вертолета. Гражданство моряков ФСБ тогда не уточняло.

Задержание россиян

В середине июля пограничники КНДР задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", который шел под флагом Южной Кореи, обвинив экипаж в нарушении зоны "военного охранения". Судно следовало на промысел краба.

После проверки северокорейские власти приняли решение освободить судно. Капитан признал, что нарушил границы территориальных вод, сообщало российское посольство.

Однако директор компании-владельца судна настаивал, что оно было задержано в 53 милях от берега, тогда как территориальными водами считается зона только в 12 морских миль.