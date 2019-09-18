Дело Майкла Калви может развалиться. Причина - новая экспертиза

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS Image caption Майкл Калви занимается инвестициями в Россию с 1990-х годов

В громком судебном процессе против американца Майкла Калви появилась новая экспертиза, которая позволит защите просить российский суд прекратить уголовное дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, пишут российские СМИ.

Уголовное дело Калви выросло из корпоративного спора за банк "Восточный" и расстроило российских и зарубежных инвесторов, давно ожидающих улучшения бизнес-климата в России. Корпоративный спор в амурском суде Baring Vostok проиграл и лишился контроля в банке.

Уголовное обвинение было построено на тезисе о том, что Калви и его партнеры организовали передачу банку переоцененного залога по одному из кредитов, чем нанесли ущерб другим акционерам "Восточного". Однако новая экспертиза показала, что залог был оправданным - и даже излишним.

О выводах новой экспертизы пишут газета "Коммерсант", агентство ТАСС и издание РБК, ссылаясь на анонимные источники. Эту же информацию Би-би-си подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Уголовное дело против Калви и его партнеров было возбуждено в феврале по заявлению акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. Следствие исходило из экспертизы люксембургских юристов, согласно которой банк принял от связанной с ним компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) акции фирмы International Financial Technology Group (IFTG) стоимостью не более 600 тыс. рублей в качестве залога по кредиту на 2,5 млрд рублей.

Калви говорил в суде, что этот пакет покрывал всю сумму кредита и даже превышал ее, а оценка люксембургских юристов была занижена ввиду технической ошибки.

Что показала экспертиза

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev\TASS

По данным "Коммерсанта", 17 сентября следователь Людмила Самойленко и ее подчиненные завершили ознакомление адвокатов обвиняемых с результатами проведенных экспертиз и исследований. В этом списке - оценочная судебная экспертиза стоимости 59,9% акций люксембургской компании IFTG.

Экспертизу сделки проводило "Российское общество оценщиков" (РОО), изучив в том числе заключение аудитора PricewaterhouseCoopers, допросы свидетелей и данные оперативно-разыскных мероприятий.

По оценке РОО, стоимость акций составила 3,8 млрд рублей, пишет "Коммерсант", ссылаясь на источник, близкий к акционерам банка "Восточный". ТАСС же ссылается на источник, близкий к следствию, и дает такую же цифру.

"Исследование показало, что рыночная стоимость акций, переданных КБ "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. рублей, а 3,8 млрд рублей. Между тем ранее следователи отталкивались именно от оценки именно в 600 тыс. и строят свое обвинение на основании этого", - сказал собеседник агентства.

Это подтверждает позицию защиты Калви об отсутствии состава преступления в его действиях и действиях других фигурантов дела, резюмировал источник ТАСС.

Банк "Восточный" ещё не видел новой экспертизы.

"Но если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и переназначения эксперта", - сообщила пресс-служба банка.

Что говорят адвокаты

Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин в разговоре с Би-би-си отказался от комментариев: "Я не могу это комментировать, потому что я давал подписку о неразглашении, как и все адвокаты".

Адвокат Леван Джиоев - представитель еще одного фигуранта, Филиппа Дельпаля - также сослался на тайну следствия.

"Могу лишь сказать, что у нас совсем скоро, в начале октября, следующие судебные заседания о продлении домашнего ареста Майклу Калви и Филиппу Дельпалю и [продлении] стражи Зюзину, Абгаряну и Владимирову. К этому времени мы определимся, как использовать результаты экспертизы. Пока нужно реально оценить новую информацию, все риски, плюсы, минусы. К этому времени и поймём, какие шаги предпринимать".

Что это значит

Прежнее заключение, которое лежало в основе следствия, учитывало устав IFTG от 2016 года. Само заключение датировалось 25 мая 2018 года, а 20 сентября того же года устав был обновлен и ограничения, которые были описаны в заключении, из него исчезли.

Сам Калви и его адвокаты в суде неоднократно объясняли, что ограничения стали следствием технической ошибки.

Би-би-си подробно рассказала об этих ограничениях, изучив документы, на основе которых следствие пришло к выводу о том, что Калви и другие фигуранты дела похитили деньги у банка "Восточный".

Обвинение фактически основывается на двух документах. Первый - это заявление Юсупова о хищении у банка 2,5 млрд рублей. Второй документ - отчет, составленный люксембургскими юристами по заказу Finvision Holdings, которая принадлежит акционеру "Восточного" Артему Аветисяну.

Юсупов утверждал, что его ввели в заблуждение, а банк получил акции с ограниченными правами. Эти ограничения были прописаны в уставе IFTG. Калви в суде подтверждал, что ограничения в уставе были, но потом их устранили в новой редакции.

Дело Калви

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дельпаля отпустили из СИЗО перед встречей Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном

Уголовное дело о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей было возбуждено 13 февраля в отношении основателя и старшего партнера Baring Vostok Калви (гражданин США), партнера по индустрии финансового сектора Дельпаля (гражданин Франции), партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Член совета директоров и акционер "Восточного" Юсупов в заявлении, поданном в ФСБ, написал, что в 2017 году его якобы ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, которое было заключено между банком и "Первым коллекторским бюро" в 2015 году.

Калви связывал уголовное преследование с корпоративным конфликтом с Юсуповым и Аветисяном. По версии американского инвестора, через несколько дней после подписания присоединения Юниаструм-банка к банку "Восточный экспресс" была обнаружена недостача на сумму около 3 млрд рублей.

Калви обращался с иском в лондонский суд, ответчиками по которому выступали бывший президент Юниаструм-банка Аветисян и, по некоторым данным, Шерзод Юсупов.

В феврале Калви и Дельпаля отправили в СИЗО, в апреле Калви был отпущен под домашний арест. Дельпалю меру пресечения изменили накануне визита президента России Владимира Путина во Францию.